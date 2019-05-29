Госконтроль: расходы на строительство восточной границы могут ощутимо вырасти

По словам государственного контролера Янара Хольма, нынешний проект восточной границы – будто учебное пособие в части ситуации, когда все приведенные выше признаки рисков реализованы частично или полностью. «Катализатором приведения в порядок временной контрольной линии между Эстонской Республикой и Российской Федерацией (далее – восточной границы) стал произошедший в 2014 году на границе инцидент с государственным чиновником, в результате которого общественность получила картину находящейся в некоторых местах в очень неприглядном виде восточной границы, которая по своему виду не отличалась от глухих зарослей. Дополнительный, а возможно и основной толчок дали приближающиеся выборы в Рийгикогу.

Дополнительную энергию этой реакции придало ощущение отвечающих за пограничный контроль людей, что открывается окно возможностей, и совершенно понятно их желание воспользоваться этой возникшей при совпадении многих обстоятельств ситуацией для решения давней проблемы – строительства лучшей границы, которая может стать и стандартом внешней границы Европейского Союза», – отметил государственный контролер.

Поскольку в части строительства границы мы имеем дело с крупной инвестицией, которая существенно повлияет на госбюджет Эстонии в ближайшие годы, государственный контролер посчитал разумным дать парламенту и новому правительству, составляющему бюджетную стратегию на несколько лет, обзор высшего аудиторского учреждения государства о том, что до сих пор сделано в этом направлении. С просьбой о составлении подобного обзора планирования строительства восточной границы и подготовки к этой работе летом 2018 года обратился к Госконтролю и тогдашний министр внутренних дел. Госконтроль начал составлять обзор в августе прошлого года.

В ходе составления обзора Госконтроль сделал следующие замечания. - Содержательные альтернативные решения по строительству восточной границы не были разработаны, поэтому не было и возможности дать сравнительную оценку оптимальности решения по сооружению восточной границы. Министр внутренних дел в своем письме, отправленном государственному контролеру в июле 2018 года, назвал в качестве первоначально рассмотренных вариантов четыре направления развития.

Одним из них стал тот, который в итоге был предложен Правительству Республики, второй предлагал оставить всё без изменений, а два остальных представляли собой половинчатые несовременные решения без их точного описания, денежных расчетов и содержательной оценки в задокументированном виде. Альтернативные содержательные решения по возведению границы в рабочих группах не рассматривались, и Правительству Республики они представлены не были. Государственный контролер посчитал, что в такой ситуации Правительство Республики не имело возможности принять взвешенное и обоснованное решение по границе, вытекающее из содержательных выборов.

- При строительстве восточной границы существует несколько рисков, при реализации которых могут увеличиться продолжительность и стоимость строительства. Департамент полиции и пограничной охраны постарался в рамках своих возможностей определить связанные со строительством восточной границы риски и предложить меры по снижению тех рисков, снижение которых зависит непосредственно от него.