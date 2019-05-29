Госконтроль: расходы на строительство восточной границы могут ощутимо вырасти

Государственный контролер Янар Хольм на основании составленного Госконтролем рапорта осмотра считает, что было бы разумно начать обсуждение одобренного правительством на безальтернативной основе решения о строительстве временной контрольной полосы между Эстонской Республикой и Российской Федерацией, то есть, восточной границы, и проанализировать, можно ли достигнуть оптимального результата и с меньшими затратами.
Об этом в среду в переданном BNS пресс-релизе сообщила служба коммуникации государственного контролера.
По оценке Госконтроля, для осуществления анализа не требуется останавливать процесс приведения границы в порядок, такой анализ можно проводить в текущем порядке в рамках запланированного графика работ.
«Для реализации первого этапа пограничного проекта – участка протяженностью 23,5 километра – госзакупка уже объявлена, и в июне будут представлены предложения. Но до госзакупок, связанных со строительством следующих участков границы, правительству следовало бы вновь подробно рассмотреть одобренное решение в связи с границей и оценить его. Выиграем мы в обоих случаях: либо выяснится, что границу можно привести в порядок с меньшими затратами, без ущерба результату, либо окажется, что принятое решение было действительно оптимальным. Тогда мы сможем быть уверены в том, что это и была цена, которую мы должны заплатить за эффективную границу», – сказал государственный контролер Янар Хольм.
Государственный контролер считает строительство восточной границы важным вопросом, поскольку государство должно быть способно контролировать свою территорию. В то же время строительство восточной границы Эстонии является крупным проектом, на строительство пограничной инфраструктуры и ее последующее содержание в будущем понадобится много денежных средств.
Кабинет правительства при принятии решения в 2015 году посчитал, что для строительства пограничной инфраструктуры понадобится около 71,3 млн евро, а дополнительная потребность по расходам на деятельность составит за период с 2016 по 2019 год 8,2 млн евро. На данный момент прогнозируемая общая стоимость проекта возросла в четыре раза, Правительство Республики получило информацию об уточненной стоимости проекта вместо осени 2015 года, как это было обещано, только в феврале 2018 года.
Согласно оценке, составленной во второй половине 2018 года, строительство границы обойдется примерно в 250 миллионов евро, а на содержание возведенной инфраструктуры до 2026 года понадобится около 70 миллионов евро, которые добавятся к нынешней стоимости охраны границы.
Государственный контролер подробно объяснил причину своих размышлений в отношении строительства восточной границы в предисловии к опубликованному сегодня обзору. Государственный контролер уже прошлым летом говорил о том, что правительство на самом деле не имело возможности принять взвешенное и обоснованное решение по границе, вытекающее из содержательных выборов. Обзор Госконтроля еще раз подтверждает это заключение и приводит большое количество рисков, на которые следует обратить внимание при дальнейшем развитии проекта.
Аналог Госконтроля, высшее контрольное учреждение Соединенного Королевства (National Audit Office), на основании своего богатого и длительного опыта сформулировал в своих инструкциях общие признаки рисков, на которые следует обратить внимание при реализации крупных проектов и при проявлении которых лица, принимающие решения, должны проявить обеспокоенность и запросить дополнительную информацию.
Признаками риска, в частности, являются следующие ситуации: министр или руководитель проекта желают прорыва в проекте; команда проекта еще на начальном этапе его реализации объявляет конкретную сумму (не оценочный интервал) стоимости проекта; умышленно или неоправданно оптимистично занижаются расходы, чтобы обеспечить одобрение проекта; альтернативы отвергаются слишком быстро и, тем самым, исключается возможность выбора; в качестве решения по удорожанию предлагается продление срока завершения проекта.
По словам государственного контролера Янара Хольма, нынешний проект восточной границы – будто учебное пособие в части ситуации, когда все приведенные выше признаки рисков реализованы частично или полностью. «Катализатором приведения в порядок временной контрольной линии между Эстонской Республикой и Российской Федерацией (далее – восточной границы) стал произошедший в 2014 году на границе инцидент с государственным чиновником, в результате которого общественность получила картину находящейся в некоторых местах в очень неприглядном виде восточной границы, которая по своему виду не отличалась от глухих зарослей. Дополнительный, а возможно и основной толчок дали приближающиеся выборы в Рийгикогу.
Дополнительную энергию этой реакции придало ощущение отвечающих за пограничный контроль людей, что открывается окно возможностей, и совершенно понятно их желание воспользоваться этой возникшей при совпадении многих обстоятельств ситуацией для решения давней проблемы – строительства лучшей границы, которая может стать и стандартом внешней границы Европейского Союза», – отметил государственный контролер.
Поскольку в части строительства границы мы имеем дело с крупной инвестицией, которая существенно повлияет на госбюджет Эстонии в ближайшие годы, государственный контролер посчитал разумным дать парламенту и новому правительству, составляющему бюджетную стратегию на несколько лет, обзор высшего аудиторского учреждения государства о том, что до сих пор сделано в этом направлении. С просьбой о составлении подобного обзора планирования строительства восточной границы и подготовки к этой работе летом 2018 года обратился к Госконтролю и тогдашний министр внутренних дел. Госконтроль начал составлять обзор в августе прошлого года.
В ходе составления обзора Госконтроль сделал следующие замечания. - Содержательные альтернативные решения по строительству восточной границы не были разработаны, поэтому не было и возможности дать сравнительную оценку оптимальности решения по сооружению восточной границы. Министр внутренних дел в своем письме, отправленном государственному контролеру в июле 2018 года, назвал в качестве первоначально рассмотренных вариантов четыре направления развития.
Одним из них стал тот, который в итоге был предложен Правительству Республики, второй предлагал оставить всё без изменений, а два остальных представляли собой половинчатые несовременные решения без их точного описания, денежных расчетов и содержательной оценки в задокументированном виде. Альтернативные содержательные решения по возведению границы в рабочих группах не рассматривались, и Правительству Республики они представлены не были. Государственный контролер посчитал, что в такой ситуации Правительство Республики не имело возможности принять взвешенное и обоснованное решение по границе, вытекающее из содержательных выборов.
- При строительстве восточной границы существует несколько рисков, при реализации которых могут увеличиться продолжительность и стоимость строительства. Департамент полиции и пограничной охраны постарался в рамках своих возможностей определить связанные со строительством восточной границы риски и предложить меры по снижению тех рисков, снижение которых зависит непосредственно от него.
В то же время остается еще достаточно много рисков, возможности снижения которых остаются за пределами компетенции Департамента полиции и пограничной охраны. Например, акционерное общество Riigi Kinnisvara в своей составленной 06 мая 2018 года работе „Idapiiri piiritaristu väljaehitamise projekti mahu- ja kuluhinnang“ (Оценка объема и расходности проекта строительства пограничной инфраструктуры восточной границы) указывает, в числе прочего, и то, что прогнозируемую стоимость строительства восточной границы могут существенно увеличить другие будущие крупномасштабные строительные работы в Эстонии (например, строительство Rail Baltic, дорожное строительство).
- У Департамента полиции и пограничной охраны еще нет достаточной ясности в плане того, сколько будет стоить охрана восточной границы после возведения ее инфраструктуры. Представленная об этом информация противоречива. В проекте восточной границы до 2026 года расходы по обслуживанию и содержанию (в том числе, персонал) определены в общей сумме 70 миллионов евро, которые прибавятся к нынешним расходам по охране восточной границы.
По оценке Департамента полиции и пограничной охраны, в настоящий момент невозможно точно оценить, сколько потребуется персонала после возведения инфраструктуры восточной границы и какова будет стоимость содержания и обслуживания инфраструктуры. А это важная исходная информация для определения стоимости охраны восточной границы.
- Министерство внутренних дел и Департамент полиции и пограничной охраны в основном обосновывают конкретное решение по строительству восточной границы рисками, связанными с незаконной миграцией и контрабандой товаров, что, согласно их собственным оценкам и оценкам других соответствующих учреждений, не является частым и масштабным явлением в зоне между пограничными пунктами.
По оценке Министерства внутренних дел и Департамента полиции и пограничной охраны, восточную границу следует возвести и для того, чтобы поддержать охрану воздушной границы; сократить сопутствующие обязательствам страны-члена Европейского Союза расходы (например, при рассмотрении случаев на границе); привести в порядок объекты окружающей среды (приграничные водоемы); решить вопросы, связанные с собственностью на приграничную землю; создать недостающую правовую регуляцию и модернизировать существующую; обеспечить безопасность находящихся в Эстонии подразделений НАТО и пр. Но в части этих потребностей не оценен масштаб проблемы и не проанализировано, в какой степени решение по восточной границе поддерживает эти действия.
- В 2015 году правительственный кабинет одобрил решение по строительству восточной границы на основании сделанной Департаментом полиции и пограничной охраны первоначальной оценки стоимости.
За четыре месяца подготовки проекта восточной границы Министерство внутренних дел и Департамент полиции и пограничной охраны составили оценку стоимости, которая позже оказалась слишком оптимистичной, и не учли того, что на базе недостаточных подготовительных работ невозможно было обеспечить чувство уверенности в отношении порядка стоимости.
Хотя в материалах кабинета правительства от 26 февраля 2015 года об одобрении решения по восточной границе указано, что стоимость будет уточнена после завершения проекта осенью 2015 года, это не подчеркивается в сделанной для членов правительства презентации, и достигающие десятков миллионов суммы иногда указаны с точностью до одного евро. Кабинет правительства при принятии решения, скорее, посчитал, что для строительства пограничной инфраструктуры понадобится около 71,3 млн евро, а дополнительная потребность по расходам на деятельность составит за период с 2016 по 2019 год 8,2 млн евро.
На данный момент прогнозируемая общая стоимость проекта возросла в четыре раза, Правительство Республики получило информацию об уточненной стоимости проекта вместо осени 2015 года, как это было обещано, только в феврале 2018 года.
- До сентября 2014 года строительство восточной границы не являлось для Правительства Республики или для Департамента полиции и пограничной охраны приоритетом. В период 2010–2013 гг. программы в сфере управления Министерства внутренних дел и ежегодные программы деятельности Департамента полиции и пограничной охраны содержали действия, вытекающие из Закона о государственной границе (например, разметка границы и уход за пограничной полосой), а также действия, связанные с развитием инфраструктуры.
Деньги на эти действия не были найдены, в том числе и для выполнения задач, предусмотренных законом. В качестве обоснования этого было указано, что строительство восточной границы долгое время не было приоритетом для Правительства Республики и Министерства внутренних дел, потому что Эстонская Республика и Российская Федерация не имели заключенного пограничного договора.
Произошедший 05.09.2014 г. на восточной границе случай поставил вопрос о строительстве восточной границы в политический фокус Правительства Республики и Министерства внутренних дел. 26 сентября 2014 года. Правительство Республики инициировало в ускоренном порядке действия по подготовке к обслуживанию, разметке и строительству восточной границы (на это были выделены и денежные средства). Правительственный кабинет одобрил проект 26 февраля 2015 года.
В результате спешки ни Министерство внутренних дел, ни Департамент полиции и пограничной охраны не имели возможности объективно продумать, в какой пограничной инфраструктуре нуждается восточная граница Эстонии, а также проанализировать альтернативы и их стоимость.
В то же время нет информации о том, чтобы Департамент полиции и пограничной охраны сообщил Министерству внутренних дел, а Министерство внутренних дел, в свою очередь, Правительству Республики о том, что им требовалось бы значительно больше времени, чтобы представляемое(-ые) пограничное(-ые) решение(-я) было(-и) более серьезно продумано(-ы) и как можно более реалистично оценено(-ы).
Сильная политическая поддержка Правительства Республики в отношении строительства восточной границы не способствовала и тому, чтобы члены правительства поставили под вопрос оптимальность решения по границе, представленного Министерством внутренних дел и Департаментом полиции и пограничной охраны.
И в 2018 году, когда выяснилось, что строительство восточной границы обойдется в несколько раз дороже, чем планировалось вначале, кабинет правительства не усомнился в том, является ли выбранное для строительства восточной границы решение оптимальным.