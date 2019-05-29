Продавцы в Латвии призывают правительство снизить алкогольный акциз более чем на 20 процентов

По его словам, Латвия, по примеру Эстонии снизив акциз на алкоголь, принесла бы государству большую пользу. «Приезжающие к нам с севера люди не только алкоголь у нас покупают, они здесь останавливаются в гостиницах, расходуют деньги. Снижение акцизов позволит усилить сектор покупательского туризма в Латвии», - сказал он.

По словам Данусевича, покупательский туризм можно усилить, если в Латвии сохранятся самые низкие в регионе цены. «У нас самые низкие цены, но чтобы их сохранить, чтобы оставаться привлекательными для покупателей из Эстонии и других стран, акциз на алкоголь следовало бы снизить по меньшей мере на 23 процента», - сказал он.

Латвия тоже рассматривает возможности снижения акциза на алкогольные напитки, сказал во вторник агентству BNS министр финансов Латвии Янис Рейрс.

Рейрс подчеркнул, что Латвия следит за решениями Эстонии относительно акцизного налога на алкоголь, поэтому на следующей неделе под руководством парламентского секретаря Минфина Атиса Закатистова на совещание соберется рабочая группа, которая рассмотрит возможности снижения акцизного налога на алкоголь и в Латвии.

Правительство Эстонии в понедельник на кабинетном заседании решило понизить ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки на 25 процентов с 1 июля 2019 года, чтобы ограничить приграничную торговлю на южной границе. Правительство также решило вместо намеченного ранее на 2020 год 10-процентного роста акциза на табачные изделия повышать акциз на пять процентов в год в течение четырех последующих лет.

Мэр Валка: от снижения акцизов в Эстонии Латвия потеряет почти 100 млн евро

Решение эстонского правительства снизить акцизы на алкоголь приведут к тому, что госбюджет Латвии лишится почти 100 млн евро, утверждает мэр приграничного города Валка Армандс Крауклис.

«И вопрос не просто в акцизах. Эта тема касается и туристов, которые приезжают в Латвию и тратят здесь крупные деньги. Они едят, ночуют в гостиницах, заправляют свои автомобили. Снижение акцизов в Эстонии приведет к тому, что пострадает целый ряд секторов экономики в Латвии», - считает Крауклис.

По его мнению, в таком случае Латвия должна пересмотреть свою политику акцизов. Крауклис отметил, что снижение доходов предприятий приведет в Латвии к сокращению рабочих мест.

Латвия тоже рассматривает возможности снижения акциза на алкогольные напитки, сказал во вторник агентству BNS министр финансов Латвии Янис Рейрс.

Рейрс подчеркнул, что Латвия следит за решениями Эстонии относительно акцизного налога на алкоголь, поэтому на следующей неделе под руководством парламентского секретаря Минфина Атиса Закатистова на совещание соберется рабочая группа, которая рассмотрит возможности снижения акцизного налога на алкоголь и в Латвии.

«Важно сохранить конкурентное преимущество на уровне региона, поэтому я не вижу большой проблемы в том, чтобы уменьшить акциз на алкоголь», - сказал министр финансов, добавив, что сейчас не может прогнозировать, на сколько процентных пунктов можно снизить акциз на алкогольные напитки в Латвии.