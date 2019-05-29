Huawei обжалует в суде внесение компании в черный список в США

Телекоммуникационная компания Huawei в среду, 29 мая, подала иск в США с требованием признать антиконституционным включение концерна в черный список, а также запрет на приобретение технологий американских IT-компаний. В концерне утверждают, что власти США не смогли предоставить доказательств того, что Huawei представляет угрозу безопасности.