Сбивший двух велосипедистов автомобиль скрылся с места происшествия

Тяжелое ДТП произошло около 20.04 в волости Кохила на 26-м километре дороги Вайда – Урге. Ехавших по левому краю дороги на велосипедах 17-летнюю девушку и 15-летнего мальчика сбил ехавший во встречном направлении и отклонившийся к обочине легковой автомобиль темного цвета.

В результате столкновения велосипедисты вылетели на обочину и получил травмы различной тяжести, но виновник ДТП просто скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшим помощи.

Изучив оставшиеся на месте аварии детали автомобиля, полиция определила, что виновник управлял автомобилем Ford Mondeo. В 23.44 в Кохила полиция задержала находившегося в подпадавшем под описание автомобиле Ford 46-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, которые попытались спрятаться в кустах за одним из домов на улице Вабадузе.