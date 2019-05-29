Если у вас нету дачи: создайте дома мини-сад
На подоконниках нет места, а ничего другого не приходит в голову? Портал InMyRoom предлагает идеи, которые можно воплотить в жизнь даже в маленькой квартире.
Если дачи у вас нет, а посадить сад очень хочется, попробуйте сделать это прямо в квартире. Вот несколько доступных решений, которые может повторить каждый.
Открытые полки на кухне
Если у вас есть свободное место на полках, украсьте их зелеными растениями. Можно задействовать пространство над мойкой или окно — здесь достаточно естественного света. Но если вы подняли растения наверх, не забывайте поливать их почаще: во время готовки сюда поднимается сухой воздух.
Вместо штор
Скандинавы уже давно отказались от штор, чтобы впустить в свои квартиры больше естественного света. Чтобы окно не казалось голым, пустите по периметру рамы комнатные лианы.
На стене
Особенно уютно они смотрятся в спальне. Главное — придумать опору для растения, чтобы оно начало расти вверх.
Над кроватью
Полка над кроватью — идеальный вариант для маленькой спальни. Здесь можно собрать целую композицию из растений и при этом не занять ни одного сантиметра полезной площади.
Лестница или открытый стеллаж
Даже в небольшой комнате можно найти место для стеллажа с растениями. Удобно, что можно расположить растения на разных уровнях: так более крупные растения не будут заслонять собой мелкие.
Шкаф или комод
Отличный вариант для балкона: выделить для растений старый шкаф или комод.
Старый телевизор
А как вам такая идея? Внутри даже оборудовали подсветку.
Лампочки
Не спешите выбрасывать старые лампочки: их можно наполнить водой и использовать как вазы или кашпо.
Декоративная сетка
Ее можно прикрепить к стене или зонировать пространство комнаты. Это даже лучше, чем стеллаж: еще компактнее и смотрится визуально легче.