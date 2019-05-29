Если у вас нету дачи: создайте дома мини-сад

Если дачи у вас нет, а посадить сад очень хочется, попробуйте сделать это прямо в квартире. Вот несколько доступных решений, которые может повторить каждый.

Открытые полки на кухне

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если у вас есть свободное место на полках, украсьте их зелеными растениями. Можно задействовать пространство над мойкой или окно — здесь достаточно естественного света. Но если вы подняли растения наверх, не забывайте поливать их почаще: во время готовки сюда поднимается сухой воздух.

Вместо штор

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Скандинавы уже давно отказались от штор, чтобы впустить в свои квартиры больше естественного света. Чтобы окно не казалось голым, пустите по периметру рамы комнатные лианы.

На стене

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Особенно уютно они смотрятся в спальне. Главное — придумать опору для растения, чтобы оно начало расти вверх.

Над кроватью

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Полка над кроватью — идеальный вариант для маленькой спальни. Здесь можно собрать целую композицию из растений и при этом не занять ни одного сантиметра полезной площади.

Лестница или открытый стеллаж

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Даже в небольшой комнате можно найти место для стеллажа с растениями. Удобно, что можно расположить растения на разных уровнях: так более крупные растения не будут заслонять собой мелкие.

Шкаф или комод

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Отличный вариант для балкона: выделить для растений старый шкаф или комод.

Старый телевизор

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

А как вам такая идея? Внутри даже оборудовали подсветку.

Лампочки

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Не спешите выбрасывать старые лампочки: их можно наполнить водой и использовать как вазы или кашпо.

Декоративная сетка

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru