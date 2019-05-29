Испанию потряс скандал с договорными матчами: под подозрением бывшие звезды футбола и "Валенсия"

В списке полиции – до 10 странных матчей, известны – пять.

Основной эпизод – прошлогодняя игра «Уэски» с «Химнастиком» из Таррагоны в сегунде. Предпоследний тур, «Уэска» уже в примере (соперник даже устроил коридор почета), а вот «Настику» нужно было спасаться от вылета. В итоге таррагонцы увезли победу, забив единственный гол на 72-й минуте, при этом еще при счете 0:0 во втором тайме системы наблюдения (о них позже) зафиксировали аномальное количество ставок на победу аутсайдера на Украине и в Азии, многие конторы даже убрали игру из линии.

Под подозрением и матчи Ла Лиги, в деле все та же «Уэска». В 36-м туре она в гостях проиграла «Бетису» (1:2), схватив удаление и получив решающий гол на 98-й минуте, а в 37-м дома «Валенсии» (2:6), пропустив 6 безответных голов к 51-й минуте, пять из них в первом тайме.

В списке еще матч 38-го тура примеры (на этот раз без «Уэски»): «Валенсия» в гостях обыграла «Вальядолид» (2:0), который гарантировал себе место в примере, и попала в Лигу чемпионов. Если бы не обыграла, то рисковала остаться без ЛЧ. В этом случае пока не выдвинуто конкретных обвинений – задержан лишь бывший игрок «Вальядолида».

По предварительной информации, лидер группировки – бывший игрок «Реала» Рауль Браво. 38-летний воспитанник «Мадрида» пробился в состав в эпоху «галактикос», провел в клубе шесть лет, играл примерно по 15 матчей за сезон. Левого защитника сравнивали с Роберто Карлосом, но потом он перешел в центр защиты. Браво закончил карьеру в Греции еще четыре года назад.

Помимо него, задержаны еще три экс-футболиста, других отпустили под подписку.

Также в изолятор угодили президент «Уэски» Агустин Ласаоса, глава медицинского департамента Хуан Галиндо Лауса, допросили экс-спортивного директора Эмилио Вегу. «Уэска» выступила с заявлением. Краткое содержание: клуб ничем не запятнан, выступает за правосудие и вообще – пока действует презумпция невиновности. В офисе провели обыски.

Из всех задержанных только Иньиго Лопес никак не связан с «Реалом», а Аранда, Фернандес и Браво знакомы с молодежных команд «Мадрида». Также они пересекались в «Гранаде» и «Нумансии». А Лопес в свою очередь играл в «Уэске» при Ласаосе.

Все арестованные проведут в изоляторе ближайшие трое суток. За это время решится вопрос о мере пресечения.