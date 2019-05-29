Полезно: как ухаживать за сиренью, чтобы она радовала буйным цветением

Все виды сирени объединяет обильное цветение. Высокие взрослые кусты выглядят действительно роскошно, причем им необязательно занимать сольное положение на участке. Посадка кустов в ряд позволит создать прекрасную живую изгородь, которая будет красивее любого забора.

Мода на сирень то стихает, то возвращается, поэтому селекция новых видов не останавливается. Новым и интересным ландшафтным решением для небольших участков может быть посадка такой сирени, когда на одном подвое привито два сорта с разным окрасом цветков. Очень красиво в таких случаях выбирать гармоничные сочетания, например, белый с сиреневым создаст нежную атмосферу, а фиолетовый с бордовым – привлекательную яркость.

Сирень цветет на побегах прошлого года, поэтому об обрезке ранней весной речи идти не может. Обрезать следует сразу после цветения. Удалить необходимо все отцветшие соцветия. Откладывать процедуру не стоит, так как в противном случае растение потратит много сил на вызревание семян, а нужно чтобы оно направило их на формирование цветковых почек для следующего сезона. Крону формируют в возрасте двух – трех лет. Если сирень выращивается как куст, то оставляют три – четыре главных мощных ствола, равномерно растущих в разные стороны, остальные срезают.

Четких правил нет, есть только некоторые специфические моменты и ваше представление как должен выглядеть куст.

Полезные подсказки

Ветки не должны перетирать друг друга.

Молодые побеги растут на концах старых из почек, что учитываем во время обрезки, чтобы не было длинных голых веток.

Удалению подлежит большая часть поросли у основания растения, если нет необходимости оставить какие-то для замещения старых.

Сирень с возрастом может нуждаться и в омолаживающих обрезках — прореживаниях кроны.