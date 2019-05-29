Ср, 29.05.2019
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Средняя зарплата в Эстонии выросла до 1341 евро

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Иллюстративный снимок. Кошелек.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии в первом квартале 2019 года составила 1341 евро, что на 7,9% выше, чем в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Департамента статистики.

В январе средняя месячная брутто-зарплата была 1309 евро, в феврале – 1317 и в марте – 1396 евро, пишет rus.err.ee. По сравнению с предыдущим кварталом месячная брутто-зарплата сократилась на 3,2%, преимущественно за счет сокращения нерегулярных доплат, сообщила в среду, 29 мая, пресс-служба ведомства.

Реальная зарплата, учитываемая с влиянием индекса потребительских цен и указывающая на фактическую покупательную способность, выросла в первом квартале на 5,5%.

Средняя часовая заработная плата в первом квартале 2019 года была 7,9 евро, по сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 7%.

По уездам в первом квартале года наиболее высокая средняя месячная брутто-зарплата была в Харьюмаа (1469 евро) и Тартумаа (1325 евро), а самая низкая – на Хийумаа (950 евро) и в Йыгевамаа (978 евро).

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