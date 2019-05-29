Андреас Умланд: ультраправые укрепились в Европе, и нам придется долго с этим жить

— Начнем с самого актуального вопроса. Как вы оцениваете результаты выборов в Европарламент?

— Последнее воскресенье стало печальным днем для Европы, поскольку правопопулистские партии, которые во многом находятся в оппозиции к принципам, заложенным в проекте Европейского Союза, значительно увеличили свой вес в Европейском Парламенте. Сейчас они контролируют по разным оценкам (это вопрос классификации партий) около четверти мандатов. Действительно, это печальный, хотя, я бы и не сказал, что трагический момент.

— По сути позиции евроскептиков и национал-популистов усиливаются?

— Да, их позиции усиливаются. И одна из проблем, которая привела к такому результату — за последние годы появилось много нерегулируемой информации и дезинформации. Произошло нивелирование классического журнализма, и на этом фоне правые популисты и их сторонники распространили через интернет и социальные сети множество фейковых новостей, ложной информации, конспирологических нарративов. Это был один из факторов, который привел к тому, что правопопулистские партии стали такими популярными. Тем не менее, я не считаю, что это был единственный фактор. Были, конечно, и другие. Это, в первую очередь, сравнительно большой поток иммигрантов в ЕС, образовавшийся за последние несколько лет. Но я бы выделил фактор нерегулируемого поступления фейковых новостей через социальные сети, как особенно настораживающий.

— Явка на выборах превысила 50% — это самый высокий показатель за последние 25 лет. На ваш взгляд, что побудило граждан ЕС голосовать активнее?

— То, что явка увеличилась, безусловно относится к положительным моментам выборов. Сюда же можно отнести то, что некоторые мейнстримные партии потеряли поддержку. В их числе Европейская народная партия, т.е. христианские демократы и Прогрессивный альянс, т.е. социал-демократы. Получили бОльшую поддержку либеральные демократы и зеленые. Я думаю, высокая явка связана с явлением Брекзита, разногласиями с Россией и с Дональдом Трампом. Все конфронтации с Европейским Союзом повысили его популярность и вызвали большой интерес у многих стран-участниц. Голосовать стали активнее, поскольку люди со временем начали осознавать, что после принятия Лиссабонского договора увеличилась власть, компетенции и прерогативы Европейского парламента, и что этот орган стал более значимым в Европе, чем он был до.

— Сумеет ли Европейский Союз адаптироваться в условиях, где правые популисты становятся реальной политической силой?