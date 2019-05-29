Тревожный тренд: в Эстонии водители отвлекаются на посторонние дела во время езды

Зачастую водители недооценивают преодолеваемые расстояния, затрачиваемое на это время и опасности. Результаты исследования показывают присущее стилю жизни отношение, и для его изменения стоит напомнить действующие при движении опасности.

Начальник отдела рассмотрения ущерба фирмы Gjensidige Eesti Маарика Мюрк заявила, что рассеянное внимание при движении является опасностью, которая недооценивается, пока человек сам не попадет в аварию.

«Для информационной эпохи характерно, что направление нашего внимание и сосредоточение на одной конкретной деятельности все более затруднено. Нам чаще становится скучно, и мы в любой момент пытаемся найти для себя что-нибудь интересное, – говорит Мюрк. - Поэтому стало обычным, что на красном светофоре мы быстренько прочитываем какую-либо новость, сообщение или ищем иное занятие, поскольку кажется, что времени много».

Мюрк сообщила, что, кроме смартфона, существует еще множество факторов, которые влияют внимание. Например, сидящие на заднем сиденье дети, так называемые мертвые зоны, усталость, связанные со здоровьем обстоятельства. Хотя эти действия не запрещены законом, но при использовании системы hands-free, навигационного приложения, или держа в руке стаканчик кофе, водитель уделяет меньше внимания дороге, и опасность попасть в аварию или создать аварийную обстановку значительно возрастает.

Специалист по дорожному движению Индрек Сирк подчеркнул, что важно помнить особенности пути остановки и пути торможения. К пути остановки следует добавить время реакции водителя, особенности транспортного средства и погоды. Согласно простой формуле, водитель при скорости движения 50 км/ч, заметив опасность, проезжает около 14 метров, путь торможения в населенном пункте при движении с такой скоростью – в среднем, 25 метров.

Число аварий с каждым годом растет. По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в первом квартале текущего года число дорожно-транспортных аварий возросло, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, на 9%.