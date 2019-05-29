Фото: квартира в Ласнамяэ с потрясающими видами и прекрасной планировкой

ФОТО: KV.EE

Отличная четырехкомнатная квартира площадью 91 м² находится на пятнадцатом этаже шестнадцатиэтажного дома, построенного в 2017 году.

ФОТО: KV.EE

В квартире сделана перепланировка: за счет одной спальни была увеличена гостиная. Сейчас квартира состоит из гостиной с открытой кухней и выходом на балкон, двух спален, кабинета, ванной, коридора и двух гардеробных.

ФОТО: KV.EE

В цену включены: кухонная мебель со всей необходимой техникой - холодильник, плита, духовка, вытяжка, посудомоечная машина, микроволновая печь и кофемашина, диван, стиральная машина, сушилка и все светильники. Остальная мебель и техника - по договоренности. Также в цене два парковочных места и кладовка.

ФОТО: KV.EE