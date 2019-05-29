Героя чемпионата мира по хоккею выдвинули в президенты Финляндии

Марко Анттила, еще пару лет назад игравший в российской ВХЛ, втором по силе дивизионе, после своих героических подвигов на ЧМ в Словакии, стал поистине национальным героем. В честь капитана Суоми называют спортивные арены, а партнеры по сборной предложили выдвинуть хоккеиста в президенты Финляднии, передает Iltalehti.
«Хоккеисты сборной вошли в историю финского спорта, мы никогда не забудем решающие матчи.
Вы подарили счастье всем финнам. Хочу поблагодарить вас от всей души.
Савинайнен предложил сделать Анттилу следующим президентом. Знаете, мне очень повезло, что президентские выборы уже прошли», – сказал Нийнисте.