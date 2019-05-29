Героя чемпионата мира по хоккею выдвинули в президенты Финляндии

Марко Анттила, еще пару лет назад игравший в российской ВХЛ, втором по силе дивизионе, после своих героических подвигов на ЧМ в Словакии, стал поистине национальным героем. В честь капитана Суоми называют спортивные арены, а партнеры по сборной предложили выдвинуть хоккеиста в президенты Финляднии, передает Iltalehti.