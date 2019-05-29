Ср, 29.05.2019
"Я бы не сказала, что мы когда-либо ощущали советский строй, когда были маленькими. Мы были счастливыми детьми". Наринэ Абгарян

Жители Эстонии не считают нынешнюю среднюю зарплату достойной

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Кошелек. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Проведенное порталом CVKeskus.ee исследование показало, что работники в качестве средней брутто-зарплаты, обеспечивающей достойную жизнь, называют сумму в 1865 евро. Это на 555 евро больше, чем средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2018 году, пишет Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR. 

При этом мужчины могли бы достойно жить на среднюю брутто-зарплату 1970 евро, а женщины - 1773 евро. 

Кроме этого, выяснилось, что чем старше становится человек, тем в большей зарплате он нуждается.

Напомним, что в первом квартале 2019 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1341 евро.

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