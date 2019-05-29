Жители Эстонии не считают нынешнюю среднюю зарплату достойной

Проведенное порталом CVKeskus.ee исследование показало, что работники в качестве средней брутто-зарплаты, обеспечивающей достойную жизнь, называют сумму в 1865 евро. Это на 555 евро больше, чем средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2018 году, пишет Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.
При этом мужчины могли бы достойно жить на среднюю брутто-зарплату 1970 евро, а женщины - 1773 евро.
Кроме этого, выяснилось, что чем старше становится человек, тем в большей зарплате он нуждается.
Напомним, что в первом квартале 2019 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1341 евро.