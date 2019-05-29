Жители Эстонии не считают нынешнюю среднюю зарплату достойной

Проведенное порталом CVKeskus.ee исследование показало, что работники в качестве средней брутто-зарплаты, обеспечивающей достойную жизнь, называют сумму в 1865 евро. Это на 555 евро больше, чем средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2018 году, пишет Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.