Только куклам и можно верить

В Таллинне прошел традиционный Международный фестиваль визуальных театров NuQ Treff, который организует каждый год Театр NUKU. Актерами из 12 стран был показан 21 спектакль.

Думая об искусстве кукольников, я часто вспоминаю рассказ великого руководителя театра марионеток Резо Габриадзе: «Мы с моим художником поехали на рынок в Тбилиси, где есть ряды со старыми вещами, со сломанными куклами. Мне нужны были для работы кукольные глаза. Купили несколько старых кукол и тут художник говорит:

– Зачем я буду это таскать?!

Он оторвал кукле голову, запустил туда руку и стал вырывать глаза… Мне сделалось дурно, я не мог с ним целый месяц разговаривать…»

Это не значит, что куклы живые, что пошлость вроде частенько встречающейся: «О чем думают куклы по ночам?» перестает быть пошлостью, но власть кукол – как символов, образов, иносказаний – велика не только над детьми, но и над взрослыми.

Смысл «кукольных» фестивалей – в понимании тенденций мирового театра в этом жанре. Пастернак писал: «О! весь Шекспир, быть может, только в том,// Что запросто болтает с тенью Гамлет». В этих строках фактически сформулирована идея театра теней.

Театр NUKU представил на фестивале как раз «Тень» Андерсена в постановке и исполнении Лейно Рея (в русской версии играет Евгений Моисеенко), выбравшего для постановки жанр, связанный с именем заглавного героя – театр теней.

Евгений Шварц написал по мотивам Андрсена прелестную пьесу, где всё, по сути, заканчивается не так уж плохо – Тень, как и Мнимая любовь оказываются поверженными и опозоренными, а Человек с Истинной любовью уходит странствовать по свету, – Грибоедов сказал бы «свободно и свободно». И в нашем сознании Шварц как-то перекрыл то, что выдумал Андресен, перекрыл оригинал, а на самом деле-то побеждает как раз Тень. «Тень» в оригинале заканчивается совершенно безнадежно: «Вечером весь город был расцвечен огнями иллюминации, гремели пушечные выстрелы, солдаты брали ружья на караул. Вот была свадьба так свадьба! Принцесса с тенью вышли к народу на балкон, и народ еще раз прокричал им “ура!”.

Ничего этого ученый не слышал – с ним уже покончили».

Спектакль NUKU не столь трагичен, как сказка Андерсена, он заставляет не плакать, но думать. Игра теней, вдруг выходящих из-за ширм и разрастающихся во всю стену, игра актера, появляющегося в виде рассказчика, а потом вновь становящегося разными персонажами сказки, – всё это заставляет поверить в страну, где может произойти всё что угодно. Художник слаб, красота беспомощна и беззащитна, люди нуждаются в простом и доступном искусстве. И Художник, в конце концов, уступает свое место тени.