"Барселона" не хочет увольнять главного тренера

Президент клуба Жозеп Бартомеу не намерен увольнять 55-летнего специалиста, сообщает каталонская радиостанция RAC1.

Несмотря на различные мнения в совете директоров «Барселоны» и давление со стороны других руководителей клуба, Бартомеу считает, что 55-летний тренер не виноват в том, как закончился сезон.

Президент хочет, чтобы Вальверде продолжил работать с командой в новом сезоне. Контракт тренера рассчитан до лета 2020 года.

Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017 года. Он выиграл с командой два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.

«Барселона» при Вальверде дважды вылетала из плей-офф Лиги чемпионов, одержав крупные победы в первых матчах. В прошлом сезоне сине-гранатовые уступили в 1/4 финала «Роме» (4:1, 0:3), а в этом сезоне – в 1/2 финала «Ливерпулю» (3:0, 0:4).