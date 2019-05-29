Samsung отменила последнее обновление Galaxy S10 из-за серьезных проблем

Обновление принесло не только новый ночной режим фото и майское обновление безопасности Android, но и новые ошибки ПО, пишет ixbt.com. пользователи столкнулись с зависаниями и внезапными перезагрузками смартфонов. Особенно зависания заметны при работе в сторонних приложениях Twitter и Nova Launcher, но проблема касается не только их. При этом даже откат к заводским настройкам проблему не решает.