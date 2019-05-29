Ср, 29.05.2019
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Samsung отменила последнее обновление Galaxy S10 из-за серьезных проблем

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Samsung Galaxy S10 karbist välja

ФОТО: Aivar Pau

Компания Samsung прислушалась к жалобам пользователей и отменила распространение последнего обновление прошивки для смартфонов флагманской серии Galaxy S10.

Обновление принесло не только новый ночной режим фото и майское обновление безопасности Android, но и новые ошибки ПО, пишет ixbt.com. пользователи столкнулись с зависаниями и внезапными перезагрузками смартфонов. Особенно зависания заметны при работе в сторонних приложениях Twitter и Nova Launcher, но проблема касается не только их. При этом даже откат к заводским настройкам проблему не решает. 

На данный момент Samsung просто перестала распространять новую прошивку и она больше недоступна для загрузки. Компания не стала комментировать ситуацию. Также пока неизвестен срок выхода стабильной версии прошивки с исправленными проблемами. 

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