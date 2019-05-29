Эстония ничего не выиграет от снижения алкогольного акциза из-за действий соседей?

Министр финансов Мартин Хельме вынашивает грандиозный в теории план: снизить алкогольные акцизы, уменьшить приграничную торговлю алкоголем в Латвии, увеличить за счет этого доходы эстонских торговцев и, как следствие, поступления в госбюджет. Но в конечном счете этот план может просто полететь ко всем чертям, пишет Postimees.
Через считанные мгновения после того, как Рийгикогу в срочном порядке принял в производство законопроект о снижении акцизов на пиво и водку на 25%, место на сцене занял министр финансов Латвии, который сказал, что и они намерены всерьез взвесить снижение алкогольных акцизов, возможно, уже в этом году. Пару часов спустя латвийские торговцы сообщили, что государство должно снизить акцизы на 23%.
Желание у латвийцев простое: сохранить прежнюю ситуацию и приносить больше налогов в государственную казну. Начиная с 2015 года, когда началась приграничная торговля с Латвией, доход южных соседей от акцизов вырос на 50%. В прошлом году их поступления от акцизов впервые превысили наши, составив 242 млн евро.
Представляющая интересы производителей и импортеров крепкого алкоголя Трийн Кутберг сказала, что реакция латвийцев говорит прежде всего о том, что приграничная торговля и полученный за счет нее дополнительный доход имеют огромное значение для государства. "Мы сами годами наслаждались тем, что финны покупают у нас алкоголь. Теперь латвийцы борются за это аналогичным способом", - сказала Кутберг.
Таким образом, правительство оказалось в странной ситуации, когда смелое и разумное на первый взгляд решение снизить акцизы и прекратить приграничную торговлю может не дать никакого результата. Болеее того, оно может и ухудшить положение.
Выпущенного однажды на свободу джинна приграничной торговли загнать обратно в бутылку будет крайне сложно, но возможно, подчеркивается и в недавнем исследовании Министерства финансов. Консультационная фирма PwC приводит пример Скандинавии: когда в свое время Швеция хотела снизить акциз на 40%, Дания решила сделать это в той же пропорции. Снижает акциз Дания - то же самое делает для сохранения разницы цен и Германия. Большое снижение акциза в одной стране влечет за собой цепную реакцию в соседних государствах, чтобы не лишиться своих позиций в машине приграничной торговли. И действительно, вчера слово взяли даже финские производители алкоголя, которые призвали свое правительство сразу отреагировать на шаги Эстонии: они не хотят, чтобы финские граждане снова начали привозить на судах из Эстонии тележки полные алкоголя.
Министр финансов Хельме прокомментировал действия соседей лишь вскользь: "Интересно будет понаблюдать, как быстро наши решения повлияют на политическую дискуссию в соседних странах".
"К сожалению, нельзя сказать, что Эстония всегда считалась с решениями соседних стран", - отметил Хельме.
Дешевого алкоголя придется ждать пару месяцев
По заверениям магазинов, новоиспеченное решение правительства снизить алкогольный акциз на 25% означает, что цена пол-литровой бутылки водки снизится на 1,5 евро, а бутылки пива - на 10 центов.
Снижение акцизов не означает, что уже с 1 июля в магазинах окажется подешевевший алкоголь. Руководитель финансового учета Selver Кристьян Андерсон пояснил, что в розничных сетях цены начнут снижаться, когда будут закуплены новые партии со сниженной акцизной ставкой. Он добавил, что влияние снижения акцизов доберется до клиентов через два месяца.
Директор по закупкам Rimi Маргус Амор сказал, что прежде всего конечная цена алкоголя зависит от того, как сильно производители снизят закупочные цены. По словам Амора, сильнее всего упадут цены на крепкий алкоголь. Директор по ассортименту Prisma Peremarket Каймо Нийтару и глава отдела продаж Maxima Eesti Кади Лайнело также сказали, что масштабы изменения цен пока прогнозировать сложно.