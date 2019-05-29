Эстония ничего не выиграет от снижения алкогольного акциза из-за действий соседей?

Через считанные мгновения после того, как Рийгикогу в срочном порядке принял в производство законопроект о снижении акцизов на пиво и водку на 25%, место на сцене занял министр финансов Латвии, который сказал, что и они намерены всерьез взвесить снижение алкогольных акцизов, возможно, уже в этом году. Пару часов спустя латвийские торговцы сообщили, что государство должно снизить акцизы на 23%.

Желание у латвийцев простое: сохранить прежнюю ситуацию и приносить больше налогов в государственную казну. Начиная с 2015 года, когда началась приграничная торговля с Латвией, доход южных соседей от акцизов вырос на 50%. В прошлом году их поступления от акцизов впервые превысили наши, составив 242 млн евро.

Представляющая интересы производителей и импортеров крепкого алкоголя Трийн Кутберг сказала, что реакция латвийцев говорит прежде всего о том, что приграничная торговля и полученный за счет нее дополнительный доход имеют огромное значение для государства. "Мы сами годами наслаждались тем, что финны покупают у нас алкоголь. Теперь латвийцы борются за это аналогичным способом", - сказала Кутберг.

Таким образом, правительство оказалось в странной ситуации, когда смелое и разумное на первый взгляд решение снизить акцизы и прекратить приграничную торговлю может не дать никакого результата. Болеее того, оно может и ухудшить положение.

Выпущенного однажды на свободу джинна приграничной торговли загнать обратно в бутылку будет крайне сложно, но возможно, подчеркивается и в недавнем исследовании Министерства финансов. Консультационная фирма PwC приводит пример Скандинавии: когда в свое время Швеция хотела снизить акциз на 40%, Дания решила сделать это в той же пропорции. Снижает акциз Дания - то же самое делает для сохранения разницы цен и Германия. Большое снижение акциза в одной стране влечет за собой цепную реакцию в соседних государствах, чтобы не лишиться своих позиций в машине приграничной торговли. И действительно, вчера слово взяли даже финские производители алкоголя, которые призвали свое правительство сразу отреагировать на шаги Эстонии: они не хотят, чтобы финские граждане снова начали привозить на судах из Эстонии тележки полные алкоголя.

Министр финансов Хельме прокомментировал действия соседей лишь вскользь: "Интересно будет понаблюдать, как быстро наши решения повлияют на политическую дискуссию в соседних странах".

"К сожалению, нельзя сказать, что Эстония всегда считалась с решениями соседних стран", - отметил Хельме.

Дешевого алкоголя придется ждать пару месяцев

По заверениям магазинов, новоиспеченное решение правительства снизить алкогольный акциз на 25% означает, что цена пол-литровой бутылки водки снизится на 1,5 евро, а бутылки пива - на 10 центов.

Снижение акцизов не означает, что уже с 1 июля в магазинах окажется подешевевший алкоголь. Руководитель финансового учета Selver Кристьян Андерсон пояснил, что в розничных сетях цены начнут снижаться, когда будут закуплены новые партии со сниженной акцизной ставкой. Он добавил, что влияние снижения акцизов доберется до клиентов через два месяца.