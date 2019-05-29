Не любящая заграничные командировки и общение на иностранном языке Керт Кинго отправится в Канаду

По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Михкеля Лойде, Кинго примет участие в саммите «Открытого правительства» в Оттаве и встретится в посольстве с представителями гражданских организаций Эстонии.

«Встретятся государства и крупные самоуправления, для которых важны открытое правление и принципы ориентированного на человека управления государством», - сказал Лойде BNS.