Ср, 29.05.2019
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  • Не любящая заграничные командировки и общение на иностранном языке Керт Кинго отправится в Канаду

Не любящая заграничные командировки и общение на иностранном языке Керт Кинго отправится в Канаду

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Керт Кинго.

ФОТО: Margus Ansu

Министр внешней торговли и ИТ Керт Кинго, поразившая общественность заявлением, что не любит заграничные командировки, в среду отправляется со своим первым зарубежным визитом в Канаду.

По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Михкеля Лойде, Кинго примет участие в саммите «Открытого правительства» в Оттаве и встретится в посольстве с представителями гражданских организаций Эстонии.

«Встретятся государства и крупные самоуправления, для которых важны открытое правление и принципы ориентированного на человека управления государством», - сказал Лойде BNS.

Министра будут сопровождать Лойде и советник отдела по ЕС Сильвер Таммик. Визит продлится до 1 июня.

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