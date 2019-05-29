Ср, 29.05.2019
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Чемпион мира собрался завершить карьеру

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Sebastian Vettel.

ФОТО: XPB / XPB Images/Press Association Images

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель может завершить карьеру в конце этого года, сообщает sports.ru.

«В паддоке начали циркулировать шокирующие слухи о том, что Себастьян Феттель рассматривает возможность завершения карьеры в конце сезона в возрасте 31 года. После четырех чемпионских титулов с «Ред Булл», он пытался принести успех в «Феррари», но совершал ошибки, а сейчас находится под давлением Шарля Леклера – молодого пилота с большим потенциалом. Это чем-то напоминает путь Нико Росберга, который понял, что вряд ли повторит успех 2016 года. Конечно, главный вопрос заключается в том, кто займет место Феттеля. В паддоке звучат имена Серхио Переса, Кевина Магнуссена, Ромена Грожана и Валттери Боттаса», – сообщается в рассылке Joe Saward business of motorsport.

После шести этапов сезона-2019 немецкий пилот занимает третью позицию в чемпионате, отставая от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 55 очков.

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