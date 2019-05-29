Союз торговцев: цены на алкоголь будут снижаться постепенно

По словам исполнительного директора Союза торговцев Эстонии Неле Пейль, многие члены союза пообещали начать снижение цен на алкоголь при первой возможности, но вероятнее всего, что это снижение пройдет постепенно, пишет Postimees.
Поскольку продавцы закупили складских запасов на 1-3 месяца, уплатив за них старый, более высокий, акциз, то вероятно, что цены начнут падать постепенно, в зависимости от того, как быстро будут распроданы старые запасы и как удастся договориться с производителями об изменениях закупочных цен, сказала Пейль в пресс-сообщении союза.
Влияние роста акцизов в свое время также проявилось с задержкой лишь после того, как закончился товар с более низким акцизом. По словам Пейль, самый быстрый оборот - у пива, поэтому именно на него , как ожидается, цены упадут быстрее всего. Последними, очевидно, изменятся цены на вина, поскольку в магазинах с большим ассортиментом вин товара хватает надолго.