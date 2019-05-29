Союз торговцев: цены на алкоголь будут снижаться постепенно

Поскольку продавцы закупили складских запасов на 1-3 месяца, уплатив за них старый, более высокий, акциз, то вероятно, что цены начнут падать постепенно, в зависимости от того, как быстро будут распроданы старые запасы и как удастся договориться с производителями об изменениях закупочных цен, сказала Пейль в пресс-сообщении союза.

Влияние роста акцизов в свое время также проявилось с задержкой лишь после того, как закончился товар с более низким акцизом. По словам Пейль, самый быстрый оборот - у пива, поэтому именно на него , как ожидается, цены упадут быстрее всего. Последними, очевидно, изменятся цены на вина, поскольку в магазинах с большим ассортиментом вин товара хватает надолго.