Вице-канцлер МВД: построенная инфраструктура подает сигнал, что восточная граница охраняется

«В составленном Госконтролем новом обзоре благоустройства восточной границы утверждается, что граница, которую строит Департамент полиции и погранохраны (PPA), якобы слишком дорогая, а альтернативы не были рассмотрены в достаточной мере. Согласно текущим оценкам рисков, нарушение границы якобы является недостаточно частой и обладающей сильным эффектом проблемой. Таким образом, восточная граница, на 100 процентов охваченная электронной охраной, якобы является чрезмерной реакцией по меркам текущей проблемы нарушений границы», - сказал Кюйт.

С самого начала как политики, так и чиновники стремились к полностью надежной восточной границе. «Только когда выяснилась реальная цена проекта границы, вспыхнули новые дебаты и эту цель было решено не менять. Альтернативы действительно существуют, но являются ли они в продолжительной перспективе более дешевыми или надежными?» - отметил Кюйт.

По словам Кюйта, нужно принимать серьезные решения — добиться ли полной надежности границы с помощи электроники или 1500 дополнительных служащих, ограничить ли амбиции в отношении границы или продлить срок ее строительства и достичь тех же целей за более продолжительный период?

«В результате благоустройства восточная граница будет на 100 процентов покрыта мониторинговой техникой, чтобы выявлять все нарушения. Большая часть наземной границы будет покрыта оградой, которая не будет позволять быстро пересечь границу, а при ее нарушении будет срабатывать сигнал электронной охраны. Если заменить так называемые электронные глаза и уши людьми, ежегодные дополнительные затраты составили бы около 37 млн евро, если не учитывать вербовку, обучение, проживание и транспорт пограничников», - отметил Кюйт.

По словам вице-канцлера, слабое место укомплектованной людьми погранохраны в том, что в природной среде видимость ограничена и человеческих глаз требуется больше, чем технологии. Кроме того, человек и его мотивация подвержены воздействию со стороны погоды, зарплаты, состояния здоровья и действующих по другую сторону границы интересов.

В Эстонии уже сейчас существует нехватка рабочей силы, в будущем эта проблема усилится. Если заменить электронную охрану людьми, придется нанять 1500 дополнительных пограничников, зарплата которых будет расти с каждым годом. В таком случае, уже за пять лет придется потратить сумму, равную благоустройству восточной границы по нынешним ценам — 200 млн евро. Ежегодные затраты на электронную охрану границы были бы ниже. Утверждение, что замена техники людьми позволит сэкономить, сомнительно и требует основательного анализа, тем более, что большую часть техники для границы планируется купить на соответствующие средства ЕС, отметил Кюйт.

По его словам, границу нужно построить так, чтобы она могла служить своей цели и в будущем, не зная, каким будет это будущее. «К счастью, мы можем учиться на прошлом других стран и это оправдывает то, что мы строим. Приличная пограничная инфраструктура, мониторинговая техника и прошедшие подготовку компетентные люди, которые немедленно реагируют и задерживают нарушителя границы, это эффективное предупреждение. Отсутствие нормальной границы — это шанс для нарушителей границы. Напротив, построенная пограничная инфраструктура — это четкий сигнал, что граница охраняется», - сказал Кюйт.

Возвращаясь к тому факту, что оценку рисков в ЕС составляют всего на год вперед, МВД и PPA не согласны ждать, пока какая-либо из оценок оправдается, и затем действовать. «Мы строим границу для того, чтобы уже сегодня бороться с контрабандой и торговлей людьми, а в будущем избежать появления границы Эстонии, являющейся потенциальным входом в ЕС для незаконной иммиграции», - подчеркнул Кюйт.

Государственный контролер Янар Хольм на основании составленного Госконтролем рапорта осмотра считает, что было бы разумно начать обсуждение одобренного правительством на безальтернативной основе решения о строительстве временной контрольной полосы между Эстонской Республикой и Российской Федерацией, то есть, восточной границы, и проанализировать, можно ли достигнуть оптимального результата и с меньшими затратами.

По оценке Госконтроля, для осуществления анализа не требуется останавливать процесс приведения границы в порядок, такой анализ можно проводить в текущем порядке в рамках запланированного графика работ.