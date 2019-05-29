Скандал в EKRE: главу тартуского отделения выгнали из партии!

Индрек Сярг сказал, что в письме были указаны очень расплывчатые основания для изгнания его из рядов партии. Он пояснил, что в письме утверждалось, будто тартуское отделение EKRE находится в кризисе и что Сярг не справляется с региональным руководством.

"Я стал неудобным для двух ведущиих фигур партии", - называет Сярг истинную, по его собственному мнению, причину исключения из партии. Под ведущими фигурами он подразумевает Марта и Мартина Хельме.

Сярг объяснил, что в дело вмешался и Руубен Каалеп, который на выборах в Рийгикогу в Тарту набрал в четыре раза меньше голосов, чем Сярг, но несмотря на это прошел в парламент. "Каалеп чувствовал себя задетым, поскольку я набрал на выборах больше голосов, и попытался от меня избавиться, так как он не сможет блистать, пока я руковожу партией в Тарту", - обосновал Сярг.

Он добавил, что его изгнание может означать, что из рядов EKRE уйдет еще ряд членов. "У меня здесь много сторонников, но я не буду их уговаривать выйти из партии, потому что у меня нет для них хорошей альтернативы", - добавил Сярг.

По оценке Сярга, ситуация обострилась на состоявшемся 11 мая общем собрании партии, где Март Хельме обратился к Сяргу с неодобрительной речью, но несмотря на это Сярг с большим перевесом был избран главой тартуского отделения.

Сярг добавил, что руководители партии не сумели убрать его демократическими методами и решили применить силовые приемы.