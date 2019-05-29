В Таиланде проговорились о скором введении налога на отдых

Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения до конца 2019 года туристического сбора. В течение ближайших шести месяцев тайские специалисты проведут исследование, чтобы проработать механизмы налогообложения путешественников, которые позволят обеспечить минимальное отрицательное влияние на туризм в стране, пишет turizm.ru.

О размере туристического сбора пока не сообщается. Секретарь министерства туризма Чоте Трачу рассказал в беседе с журналистами, что налог не планируется делать выше 100 батов (2,8 евро) с человека в сутки. Для сравнения, в соседней Малайзии с туристов взимают 4,8 евро. Еще одной азиатской страной, в которой введен сбор с туристов, является Япония. Путешественники платят в стране восходящего солнца так называемый налог на вылет в размере 1000 йен (8,3 евро).

Представители властей заявили, что средства от туристического сбора позволят сократить госрасходы, связанные с медицинской помощью, так как их часть направят на покрытие страховых выплат. Приоритетом в использовании средств, вырученных от нового «налога на отдых», является реабилитация туристических объектов по всей стране. Часть средств также будет использована для улучшения туристической инфраструктуры, например, портов для европейцев, которые путешествуют по морю.