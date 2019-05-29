Морское такси и исторические корабли в портах Таллинна: объявлена программа Дней моря

Сегодня организаторы огласили программу морского фестиваля, в рамках которого пройдут мероприятия в порту Ванасадам, Летной гавани, портовом городке Ноблесснер и в порту Haven Kakumäe. Во время Дней моря будет налажено регулярное морское сообщение между портами, все желающие смогут прокатиться на морском такси или выйти на прогулку по заливу.

«Исторически Таллинн всегда был важным морским городом, однако доступ к морю не всегда был столь легок для горожан. Идея Дней моря заключалась как раз в том, чтобы жители города смогли приблизиться к морю. Именно по этой причине в этом году гостям фестиваля предложат возможность перемещаться между портами посредством морского сообщения. Все желающие смогут отправиться помимо Ванасадама и Летной гавани также в Какумяэ, Пирита, на осторва Найссаар и Аэгна. Неторопливые прогулки можно совершать на парусниках, быстрые – на морском такси. Приглашаю всех таллинцев и гостей столицы на Дни моря», - сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Таллиннские Дни моря посетят эстонские исторические корабли „Hiiu Ingel“, „Moonland“ и „Lisette“. Гостить в портах будут зарубежные „Libava“, „Alexandra“, „Astrid“, „Svanhild“, „Ingrid“ и „Красотка“. В течение трех дней будет открыто посещение 60-метрового многоцелевого судна Департамента водных путей EVA316. Кроме того, 14 июля в Летную гавань прибудет парусник «Адмирал Беллинсгаузен».

В рамках Дней моря пройдут также концерты, в частности, на тральщике выступят Анне Вески и Reket.