От «А» до «Я»: сколько на самом деле будет стоить алкоголь в магазинах Эстонии?

Снижение акциза не означает, что более дешевый алкоголь поступит в продажу уже 1 июля. Коммерческий директор Selver Кристьян Андрерсон объяснил, что в сетях розничной торговли цены поползут вниз тогда, когда будут закуплены новые партии со сниженной акцизной ставкой. Он добавил, что влияние снижения акциза клиенты почувствуют в течение двух месяцев, когда ценовые изменения произойдут с наибольшим количеством продукции.

По словам Андерсона, изменения цен на алкоголь в последние годы были продиктованы касающимися акцизов решениями. «В более общем плане на ценообразование влияет подорожание ресурсов, таких как затраты на рабочую силу. Говоря конкретно об алкоголе, на ценообразование могут повлиять дополнительные расходы, которые связаны с выполнением исходящих из законодательства требований при продаже алкоголя, в связи с ограничением его доступности», - заявил он.

Изменение цены зависит от процента алкоголя в продукте. «Цена пива с пяти-процентным содержанием алкоголя снизится на одну десятую. Цена на 0,5 литра водки может упасть примерно на 1,5 евро», - объяснил Андресон.

Руководитель отдела коммуникаций Coop Мартин Мийдо сказал, что магазины их торговой сети снизят цены при первой возможности, но на этот процесс влияют запасы торговых точек и импортеров, которые были реализованы еще по старому акцизу. «Цена уменьшается пропорционально снижению акциза, если производитель или импортер каким-то другим способом не меняет закупочную цену», - добавил он.

В течение трех лет Coop закрыл около десяти магазинов, но, как отмечает Мийдо, причина не только в приграничной торговле. «За 20 лет на маленькие сельские магазины повлияли также переезд людей и перевод рабочих мест в более крупные поселения», - отметил он. В то же время за последние годы приграничная торговля нанесла дополнительный удар по многим маленьким магазинам в Южной Эстонии. «Если обсуждаемое сегодня снижение акциза уменьшит приграничную торговлю, это, безусловно, будет означать и жизнеспособность маленьких торговых точек во многих уездах, поскольку, помимо алкоголя, приграничная торговля повлияла на продажу и других групп товаров», - добавил он.

Директор по закупкам Rimi Маргус Амор сказал, что окончательная цена зависит от того, сколько производителей снизят покупную цену. Также это зависит и от объема запасов. «Поскольку ранее при повышении акциза окончательная цена сформировалась с задержкой в связи с запасами, то и теперь может произойти то же самое. Сейчас розничные торговцы имеют склады с алкоголем с более высокой акцизной ставкой», - объяснил он.

По словам Амора, больше всего снизятся цены на крепкий алкоголь: «Например, 0,5 литров водки могут подешеветь на 1,5 евро, бутылка пива - примерно на 0,1 цента. В конечном счете продажную цену все-таки определяет закупочная цена и ситуация на рынке».

Директор по ассортименту Prisma Peremarket Каймо Нийтару заявил, что поскольку падение цен зависит в большей степени от изменений со стороны производителей и ситуации на рынке, делать прогнозы относительно точных цен было бы преждевременно. В то же время он добавил, что, вероятно, снижение акциза больше повлияет на продажную стоимость крепкого и дорогого алкоголя.