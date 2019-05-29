Академические профсоюзы проведут предупреждающую забастовку

На прошедшем во вторник вечером расширенном собрании Совета академических профсоюзов и правления объединения высших школ и профсоюзов научно-исследовательских учреждений Universitas было решено в ответ на план правительства отказаться от повышения доли финансирования науки объявить предупреждающую забастовку, сообщает BNS.

«На наш взгляд, стагнация уровня финансирования означает, что, скорее всего, не получится заключить планируемый коллективный договор на уровне сектора, переговоры по которому мы начали с советом ректоров — на давно ожидаемые повышения зарплат, гарантирующие базовые доходы финансируемым в рамках научных проектов работникам социальные гарантии, предоставление статуса эмерита заслуженным ученым и другие важные темы просто нет средств», - сказала BNS председатель академических профсоюзов Трийн Роосалу.

Часовая предупреждающая забастовка пройдет с 12 до 13 часов 5 июня перед зданием Рийгикогу в Таллинне и зданием Министерства образования и науки в Тарту.

По словам Роосалу, рост финансирования науки наряду с сотрудниками университетов крайне много значит и для студентов. Рост зарплат преподавателей годами отставал от подорожания жизни, а интенсивность рабочей нагрузки преподавателя росла. «Число преподавателей, особенно научных сотрудников, не росло пропорционально экспансии высшего образования», - отметила Роосалу.

По словам Роосалу, с точки зрения университетов важно учитывать, что учебная деятельности без роста финансирования науки в какой-то момент не позволит продолжать научную деятельность и обучение на высшем уровне, а тем самым в опасности окажется и опирающееся на науку высшее образование. По словам профсоюзов, из-за потенциального угасания эстоноязычных науки и высшего образования в будущем окажутся под вопросом и школьные учебники на эстонском языке, а тем самым напрямую и эстоноязычные школьное образование и культура.

«Таким образом, после многолетней стагнации мы считаем, что потребность в дополнительных средствах на высшее образование и науку является сейчас крайне критической, и находим, что правящая коалиция должна пересмотреть свои принципы финансирования науки и составления госбюджета. Напоминаем, что всего одна из представленных сейчас в парламенте политических сил отказалась подписывать соглашение о науке, и то — заявив, что рост финансирования должен быть еще сильнее», - сказала Роосалу.