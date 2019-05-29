Эксперты назвали самое проблемное время суток для авиапассажиров

Американская туристическая компания The Points Guy проанализировала более 7 миллионов рейсов, выполненных в 2018 году, и выяснили, в какое время суток вылеты самолетов задерживаются реже всего, пишет turizm.ru. Стоит добавить, что задержками специалисты назвали прибытие позднее 15 минут от запланированного времени. Оказалось, что 90% рейсов, запланированных в промежуток времени с 07:00 до 07:59 утра, совершаются вовремя. Среди других пунктуальных рейсов оказались те, что были выполнены с 08.00 до 08.59 утра. В данный период задерживаются лишь 11,4% перелетов. Чуть больше задержек характерны для вылетов с 09:00 до 09:59 утра – 12,4%.

Интересно, что после 16:00 количество выполняемых вовремя рейсов опускается ниже 80%. Самым проблемным временем назван период с 22:00 до 22:59, когда без задержек вылетают только 72,9%. Ненамного лучше ситуация наблюдается с 20:00 до 20:59 и с 21:00 до 21:59, когда вовремя в воздух поднимаются только 73% и 73,3% самолетов соответственно. Таким образом, самый высокий шанс вылететь без задержек – с 7 до 10 утра, а самый низкий – с 20 до 22 вечера.

Ранее эксперты назвали международные авиакомпании, которые реже других отменяют и задерживают свои дальнемагистральные рейсы. Меньше всего изменений в расписании происходит у Hong Kong Airlines. Рейтинг пунктуальности этой авиакомпании составил 83,6%. То есть только 16,4% ее рейсов были задержаны.