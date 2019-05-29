Эксперты назвали самое проблемное время суток для авиапассажиров

Чтобы не столкнуться с задержками, авиапассажирам следует выбирать рейсы, выполняемые рано утром. В прошлом году 90% перелетов, запланированных с 07.00 до 07.59 утра, были выполнены вовремя. Об этом сообщает Travel Daily News.
Американская туристическая компания The Points Guy проанализировала более 7 миллионов рейсов, выполненных в 2018 году, и выяснили, в какое время суток вылеты самолетов задерживаются реже всего, пишет turizm.ru. Стоит добавить, что задержками специалисты назвали прибытие позднее 15 минут от запланированного времени. Оказалось, что 90% рейсов, запланированных в промежуток времени с 07:00 до 07:59 утра, совершаются вовремя. Среди других пунктуальных рейсов оказались те, что были выполнены с 08.00 до 08.59 утра. В данный период задерживаются лишь 11,4% перелетов. Чуть больше задержек характерны для вылетов с 09:00 до 09:59 утра – 12,4%.
Интересно, что после 16:00 количество выполняемых вовремя рейсов опускается ниже 80%. Самым проблемным временем назван период с 22:00 до 22:59, когда без задержек вылетают только 72,9%. Ненамного лучше ситуация наблюдается с 20:00 до 20:59 и с 21:00 до 21:59, когда вовремя в воздух поднимаются только 73% и 73,3% самолетов соответственно. Таким образом, самый высокий шанс вылететь без задержек – с 7 до 10 утра, а самый низкий – с 20 до 22 вечера.
Ранее эксперты назвали международные авиакомпании, которые реже других отменяют и задерживают свои дальнемагистральные рейсы. Меньше всего изменений в расписании происходит у Hong Kong Airlines. Рейтинг пунктуальности этой авиакомпании составил 83,6%. То есть только 16,4% ее рейсов были задержаны.
В число лидеров также вошли Kenya Airlines с показателем педантичности 71,9% и Singapore Airlines с 67%. Далее идут Japan Airlines (66,75%), All Nippon Airways (66,14%) и крупнейший авиаперевозчик в США Delta с пунктуальностью 67%. Интересно, что базирующиеся в Европе авиакомпании испытывают проблемы на дальних перелетах. Ни один перевозчик не попал в топ-10. Лишь 11 строчку рейтинга занимает испанская Iberia, 64% длинных рейсов которой по статистике вылетают вовремя.