Погода в непальской части Гималаев ухудшилась в мае через несколько дней после прихода циклона, заставив власти приостановить все восхождения на двое суток.

Почти 20 палаток в лагере сорвал сильный ветер. Несколько альпинистов, которые к тому времени выдвинулись в направлении лагерей на более высоких уровнях, вернулись в непальский базовый лагерь.

Затянувшаяся непогода задержала работы по установке веревочных лестниц, которые помогают альпинистам добраться до вершины.

Тем временем количество людей в базовом лагере продолжало расти.

На Эверест, который расположен на границе Непала и Китая, можно взойти и с китайской стороны. Однако китайские власти выдают меньше лицензий на восхождение, и многие спортсмены считают тибетский маршрут менее интересным.

К середине мая веревочные лестницы, наконец, установили, погода улучшилась, и 19-20 мая появилось первое погодное окно для восхождения.

Однако лишь несколько групп решились на восхождение в эти дни, а большинство приняли решение дожидаться второго окна с 22 по 24 мая.

2. Слишком много людей

Эксперты указывают, что именно в эти дни на горе было особенно много людей. 23 мая число альпинистов, пустившихся в путь наверх, превысило 250 человек.

Им приходилось часами дожидаться своей очереди на каменистом склоне под вершиной как при подъеме, так и при спуске. Многие из альпинистов к тому времени сильно устали. Кислород в их баллонах заканчивался.

Правила восхождения, введенные властями Непала, требуют присутствия в составе групп альпинистов офицеров связи.

Этой весной было назначено 59 таких офицеров, но только пять из них остались с группами до самого последнего этапа.

Некоторые вообще не явились к группам, а те, кто появился в базовом лагере, через несколько дней отправились по домам.

Часто такими офицерами связи становятся обычные чиновники, не имеющие опыта восхождения, которым трудно находиться в горах на больших высотах.

Их услуги оплачиваются экспедициями, и нередко они просто остаются дома.

Если бы все эти офицеры связи были на своих местах, то справиться с избытком людей было бы гораздо легче, считает один из представителей непальских властей.

"Мы могли бы распределить группы альпинистов так, чтобы максимально использовать окно 19-20 мая, что снизило бы число восходивших во время второго окна, - сообщил источник. - Так как почти никого из офицеров связи с группами не было, было очень трудно управлять этой толпой".

Отсутствие офицеров связи уже многие годы является серьезной проблемой на непальской стороне Эвереста.

Мира Ачарья, глава секции альпинизма в министерстве туризма Непала, сообщил, что 80% назначенных офицеров связи не явились в мае в базовый лагерь.

"Я признаю, что не все из наших офицеров связи оставались там надолго. Мы знаем об этой проблеме и работаем над ее решением, - сказал он. - Мы также знаем о гибели альпинистов на горе Килиманджаро и не понимаем, почему Эверест привлекает особое внимание".

3. Неопытные альпинисты

Эксперты указывают также, что все чаще в базовый лагерь у подножия Эвереста прибывают неопытные альпинисты.

В этом году многие из них имели только одного проводника-шерпу в составе команды.

"Когда складывается подобная опасная ситуация, один проводник не сможет вам помочь, так как ему приходится заботиться о собственной безопасности", - говорит один из непальских чиновников.

Некоторые из альпинистов, которые успешно вернулись в базовый лагерь после восхождения, говорят, что видели на склоне людей, у которых кончался кислород, потому что им часами приходилось ждать своей очереди.

"Это новое поколение альпинистов, которые преисполнены желания добраться до вершины, чтобы потом хвастаться дома, не слишком понимают разницу между восхождением на Эверест и на пик Макалу [5-й по высоте гималайский пик к юго-востоку от Эвереста]", - говорит Алан Арнетт, опытный альпинист и журналист.

"Такие люди считают себя "независимыми альпинистами", но на деле они не понимают значение термина "независимый альпинист" и не обладают достаточным опытом для оценки риска", - добавляет он.

Ветераны спорта уже давно предлагают, чтобы непальские власти ввели определенные критерии для выдачи разрешений на восхождение, включая обязательное требование об опыте восхождения на пики высотой более 6 тысяч метров.

4. Конкуренция между операторами

Стремление выдать максимальное количество лицензий на Эверест объясняется в основном сильнейшей конкуренцией между фирмами-операторами, которые организуют восхождения - особенно между старыми и новыми.

В последние годы на рынок вышло множество новых фирм, которые предлагают более низкие цены, что заставляет более опытных "старожилов" снижать свои расценки.

"В результате агентства нанимают неопытных людей в качестве проводников, которые не в состоянии справиться с подобными ситуациями", - говорит Тшерин Панде Бхоте, вице-президент Непальской национальной ассоциации проводников.

"К сожалению, эти фирмы конкурируют не в качестве, а в количестве туристов, готовых оплачивать их услуги", - отмечает он.

Операторы согласны с тем, что они испытывают проблемы, но при этом доказывают, что для роста отрасли им необходимо увеличивать число туристов.

"В будущем году, например, Непал проводит массовую кампанию по развитию туризма, в рамках которой страну должны посетить два миллиона человек, - говорит Дамбар Параджули, президент Ассоциации экспедиционных операторов Непала. - Поэтому нам придется принимать новых приезжающих, включая альпинистов, но при этом нам предстоит решать проблему приема растущего числа людей".