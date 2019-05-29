Эверест.

ФОТО: Nirmal Purja / AP / Scanpix

В XXI веке средняя смертность среди альпинистов на горе Эверест составляла примерно шесть человек в год.

Но весной этого года цифры потерь на высочайшем пике мира составили уже 10 человек.

В этом году правительство Непала выдало рекордное число лицензий на восхождение - 381. Это означает, что всего около 600 человек отправились в экспедицию на вершину мира, поскольку спротсменов сопровождают носильщики.

Фотография очереди на Эверест, в которой на высоте, критической для жизни, часами толпятся сотни человек, облетела весь мир. Людей скопилось действительно слишком много. Однако у всплеска смертности на Эвересте есть и другие причины.

1. Плохая погода

Многие альпинисты прибыли в базовый лагерь у подножия пика только в начале мая. В то же время власти были обеспокоены последствиями циклона Фани, который к тому времени причинил немало разрушений в Индии и Бангладеш.