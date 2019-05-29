Родченков загрязнил как минимум одну чистую пробу российского спортсмена

Это следует из переписки Родченкова с аналитиком Минспорта Алексеем Великодным и документов по допинг-тестированию.

Одна из проб (под номером А2866453) была взята на чемпионате России среди студентов по легкой атлетике 22 декабря 2013 года. На следующий день ее доставили в лабораторию, акт приема подписан в 14:30.

Следующие два дня проба «А» лежала без дела, а затем, утром 26 декабря, ее вскрыли и взяли небольшой объем для анализа, после чего снова закрыли. Затем эта проба вместе с еще 19 поступила на проверку.

Анализ первой пробы в пакете стартовал в 13:21:50 и завершился за 23 минуты 51 секунду. На каждую последующую пробу у аппаратуры уходило порядка 25 минут 15 секунд. Проба А2866453 стояла в лотке для анализа на 19-м месте, предпоследней. До нее аппарат дошел в 20:56:51, результаты анализа стали известны не ранее 21:22:04.

Однако из переписки персонала лаборатории становится ясно, что они знали о содержимом пробы почти за четыре часа до этого – уже в 17:48:16. То есть в момент, когда ее анализ еще не стартовал.

На следующий день, 27 декабря, в 7:23:13 Родченков отрапортовал о положительной пробе, а в 14:04:28 того же дня получил ответ — «карантин», что означало — опубликовать информацию, сообщив о положительном результате в РУСАДА. В результате спортсмен был дисквалифицирован на четыре года.