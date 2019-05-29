"Ищите бомбу": письмо с эстонского домена привело к эвакуации в Киеве

В понедельник с адреса motorola_dnr_1488@mail.ee на электронную почту Хоральной синагоги Бродского, расположенной в центре Киева, было отправлено письмо на русском языке, в котором сообщалось, что в здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом, которая взорвется в течение 24 часов.

В эстонскую полицию не обращались в связи с произошедшим

Руководитель информационно-административного бюро Департамента полиции и погранохраны Иво Кольк сообщил Postimees, что ни украинская полиция, ни Интерпол не обращались в полицию Эстонии по этому вопросу.

«Mail.ee – открытый и бесплатный сайт, и использование электронной почты с окончанием «.ee» не обязательно означает, что человек из Эстонии или что у него связь с Эстонией», - сказал Кольк.