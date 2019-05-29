Ср, 29.05.2019
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"Ищите бомбу": письмо с эстонского домена привело к эвакуации в Киеве

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Синагога в Киеве.

ФОТО: AFP / Scanpix

В понедельник утром с адреса электронной почты с эстонским доменом в киевскую синагогу отправили письмо с предупреждением о бомбе. Людей эвакуировали, взрывчатка не была найдена.

В понедельник с адреса motorola_dnr_1488@mail.ee на электронную почту Хоральной синагоги Бродского, расположенной в центре Киева, было отправлено письмо на русском языке, в котором сообщалось, что в здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом, которая взорвется в течение 24 часов.

Автор письма сообщал, что еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Письмо заканчивалось призывом «Ищите!!!», передает украинский портал «Сегодня».

Главный раввин Украины опубликовал скриншот письма с угрозой:

ФОТО: Kuvatõmmis

В эстонскую полицию не обращались в связи с произошедшим

Руководитель информационно-административного бюро Департамента полиции и погранохраны Иво Кольк сообщил Postimees, что ни украинская полиция, ни Интерпол не обращались в полицию Эстонии по этому вопросу.

«Mail.ee – открытый и бесплатный сайт, и использование электронной почты с окончанием «.ee» не обязательно означает, что человек из Эстонии или что у него связь с Эстонией», - сказал Кольк.

Среда Mail.ee предлагает возможность создать адрес электронной почты, это можно сделать в любой точке мира. Сайт Mail.ee принадлежит латвийской фирме.

Использование в адресе электронной почты слов «моторола» и «днр» отсылает к подконтрольной сепаратистам зоне на востоке Украины.

Моторола – позывной командира специального подразделения «Спарта» Арсена Павлова. Он погиб в результате взрыва в 2016 году.

Указанное в электронном адресе число 1488 используют праворадикалы для обозначения превосходства белой расы.

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