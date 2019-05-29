"Ищите бомбу": письмо с эстонского домена привело к эвакуации в Киеве

В понедельник утром с адреса электронной почты с эстонским доменом в киевскую синагогу отправили письмо с предупреждением о бомбе. Людей эвакуировали, взрывчатка не была найдена.
В понедельник с адреса motorola_dnr_1488@mail.ee на электронную почту Хоральной синагоги Бродского, расположенной в центре Киева, было отправлено письмо на русском языке, в котором сообщалось, что в здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом, которая взорвется в течение 24 часов.
Автор письма сообщал, что еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Письмо заканчивалось призывом «Ищите!!!», передает украинский портал «Сегодня».
Главный раввин Украины опубликовал скриншот письма с угрозой:
В эстонскую полицию не обращались в связи с произошедшим
Руководитель информационно-административного бюро Департамента полиции и погранохраны Иво Кольк сообщил Postimees, что ни украинская полиция, ни Интерпол не обращались в полицию Эстонии по этому вопросу.
«Mail.ee – открытый и бесплатный сайт, и использование электронной почты с окончанием «.ee» не обязательно означает, что человек из Эстонии или что у него связь с Эстонией», - сказал Кольк.
Среда Mail.ee предлагает возможность создать адрес электронной почты, это можно сделать в любой точке мира. Сайт Mail.ee принадлежит латвийской фирме.
Использование в адресе электронной почты слов «моторола» и «днр» отсылает к подконтрольной сепаратистам зоне на востоке Украины.
Моторола – позывной командира специального подразделения «Спарта» Арсена Павлова. Он погиб в результате взрыва в 2016 году.
Указанное в электронном адресе число 1488 используют праворадикалы для обозначения превосходства белой расы.