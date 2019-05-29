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Пеэп Петерсон вернулся в ряды Социал-демократической партии и готов стать ее генсеком

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Пеэп Петерсон.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон 22 мая восстановил свое членство в рядах Социал-демократической партии, передает Rus.err.

В среду, 29 мая, он объявил о своем согласии стать генеральным секретарем партии, если общее собрание партии выберет 9 июня выберет новым председателем соцдемов Лаури Ляэнеметса. 

Прежде Пеэп Петерсон входил в ряды Социал-демократической партии с 1991 по 2013 годы.

4 марта 2013 года, возглавив Центральный союз профсоюзов, он вышел из партии. 

По состоянию на 29 мая, на место Евгения Осиновского, объявившего о предстоящем уходе с поста председателя партии, претендуют три политика: Лаури Ляэнеметс, Рийна Сиккут и Индрек Саар.

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