Пеэп Петерсон вернулся в ряды Социал-демократической партии и готов стать ее генсеком

В среду, 29 мая, он объявил о своем согласии стать генеральным секретарем партии, если общее собрание партии выберет 9 июня выберет новым председателем соцдемов Лаури Ляэнеметса.

Прежде Пеэп Петерсон входил в ряды Социал-демократической партии с 1991 по 2013 годы.

4 марта 2013 года, возглавив Центральный союз профсоюзов, он вышел из партии.