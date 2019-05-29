Мэру Таллинна хотят повысить зарплату до 6100 евро

Как заявляют столичные власти, в целях экономии они планируют упразднить плату за членство в советах муниципальных предприятий и организаций. По словам мэра Таллина Михаила Кылварта, данные изменения позволят городу уже в этом году сэкономить 35 000, а в следующем - 44 000 евро.

В то же время, согласно поправкам, уже с 1 июля зарплата мэра Таллинна и председателя столичного городского собрания может вырасти до 6100 евро в месяц, а зарплата столичных вице-мэров может вырасти до 5200 евро в месяц.

В настоящее время оклад мэра Таллинна и главы горсобрания составляет 5732,62 евро, а зарплата вице-мэров 4575,08 евро.

"Руководство города должно продолжить работу в составе советов, но плата за данную работу должна быть включена в их зарплату", - заявил Кылварт.

Мэр Таллинна пояснил, что при изменении порядка выплаты зарплат город ориентировался на государство. "После внесения поправок зарплата мэра будет меньше, чем у премьер-министра, который ежемесячно получает до 20 процентов от своей зарплаты на представительские расходы", - заявил он.