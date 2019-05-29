Портал недвижимости: частные дома в Харьюмаа продолжают расти в цене

​Стоимость квадратного метра выставленных на продажу в Харьюском уезде домов в мае достигла 1804 евро. В среднем владельцы запрашивают за дом 32 300 евро.

«Цены на частные дома растут во всем Харьюмаа, но огромная разница в ценах показывает, что жизнь вокруг таллиннского золотого кольца и других населенных пунктов Харьюмаа различаются как день и ночь, - подчеркнула руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров. - Даже если исключить Таллинн из статистики, цены квадратного метра в волостях различаются почти в четыре раза».

Например, в Локса средняя цена квадратного метра жилого дома составляет 463 евро, а в Виймси - целых 1683 евро.