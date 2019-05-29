Портал недвижимости: частные дома в Харьюмаа продолжают расти в цене

Средняя цена квадратного метра домов в Харьюмаа превысила 1800 евро, говорится в анализе предложений недвижимости, сделанном порталом City24.
Стоимость квадратного метра выставленных на продажу в Харьюском уезде домов в мае достигла 1804 евро. В среднем владельцы запрашивают за дом 32 300 евро.
«Цены на частные дома растут во всем Харьюмаа, но огромная разница в ценах показывает, что жизнь вокруг таллиннского золотого кольца и других населенных пунктов Харьюмаа различаются как день и ночь, - подчеркнула руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров. - Даже если исключить Таллинн из статистики, цены квадратного метра в волостях различаются почти в четыре раза».
Например, в Локса средняя цена квадратного метра жилого дома составляет 463 евро, а в Виймси - целых 1683 евро.
В Таллинне частные дома предлагаются для продажи по средней цене 2844 евро за квадратный метр. Средняя цена предложения в районах, прилегающих к Таллинну, достигает 1458 евро за квадратный метр, в то время как средняя цена предложения для остальных самоуправлений Харьюмаа к середине мая составила 1330 евро за квадратный метр.