Ср, 29.05.2019
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  • Фото: погибшего в трагическом ДТП актера проводили в последний путь

Фото: погибшего в трагическом ДТП актера проводили в последний путь

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Прощание с погибшим в трагическом ДТП актером и журналистом Юри Аарма состоялось в среду, 29 мая, в 12:00 в церкви Каарли.

Семья Аарма попросила не приносить в церковь цветы и венки. Вместо этого желающие смогли сделать пожертвование на приобретение для церкви органных труб.

Напомним, что 21 мая Юри Аарма ехал на велосипеде со стороны Ярвевана-теэ по направлению к центру Таллинна и стал пересекать железную дорогу. Мужчину сбил поезд и он погиб на месте происшествия. По первоначальным данным, на нем не было шлема. Перед этим трагическим эпизодом Юри Аарма разговаривал по телефону.

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