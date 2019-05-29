Ср, 29.05.2019
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Таллиннцы! Осветим сады и парки вокруг Старого города! Нужны идеи!

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ФОТО: Raepress

Нужны идеи красивого освещения парков и скверов столичного Бастионного пояса. От таллиннцев ждут активного участия! 

Как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, в наших широтах, где девять месяцев в году темно и прохладно, освещение рекреационной зоны имеет особое значение. А в Бастионном поясе, по его мнению, могли бы еще быть световые инсталляции, наподобие привлекшей в начале года внимание тысяч таллиннцев и туристов кинетической световой скульптуры китайского дракона или тех, что используются во время фестиваля «Свет шагает».

Новиков назвал Бастионный пояс "ценной зеленой паузой", где можно отдыхать, заниматься спортом, играми. И тут немалую роль играет освещение. Напомним, что в Бастионный пояс входят сад Канута, сад Маргариты, площадь Башен, парки Тоом, Хирве и горка Линды.

Сбор идей продолжится до 20 июня. Предложения можно представлять на эстонском, русском и английском языках.  Проект поддерживает Балтийская программа  "Interreg „LUCIA" . Сбор идей проводится на сайте:  https://app.maptionnaire.com/et/6217/.

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