Таллиннцы! Осветим сады и парки вокруг Старого города! Нужны идеи!

Как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, в наших широтах, где девять месяцев в году темно и прохладно, освещение рекреационной зоны имеет особое значение. А в Бастионном поясе, по его мнению, могли бы еще быть световые инсталляции, наподобие привлекшей в начале года внимание тысяч таллиннцев и туристов кинетической световой скульптуры китайского дракона или тех, что используются во время фестиваля «Свет шагает».