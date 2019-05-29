Apple запатентовала сгибающийся iPhone

Патент, опубликованный соответствующим ведомством по патентам и товарным знакам США только вчера, описывает электронное устройство с дисплеем и крышкой, которые являются сгибаемыми, пишет ixbt.com. Заявка была подана в январе 2018 года и входит в серию патентных заявок Apple, основанных на идее складного дисплея.

Дэниел Айвз, аналитик Wedbush Securities, заявил, что не стоит ожидать массового распространения смартфонов со складными экранами в этом году. Он добавил, что Apple давно ведет соответствующие разработки, а первые слухи о складном смартфоне iPhone появились еще в 2017 году. По его мнению, Apple выпустит такой смартфон в конце 2020 или даже в 2021 году.

Новый патент, не подтверждая скорый анонс смартфона, указывает на то, что Apple продолжает двигаться в данном направлении.