Латвия выбрала нового президента

За его кандидатуру проголосовал 61 депутат, против - 32. За кандидатуру Юриса Янсонса проголосовали восемь, против - 85 депутатов, за кандидатуру Дидзиса Шмитса - 24, против - 69 депутатов.

Действительными были признаны 93 избирательных бюллетеня, недействительными - два.

После избрания Левитс обратился к депутатам с речью с трибуны Сейма. «Я буду президентом всей Латвии, всех граждан - и тех, кто живет в Латвии, и тех, кто живет за ее пределами, и нуждающихся, и зажиточных, и отверженных, и уверенных за свою жизнь», - заверил он.

Всего на должность президента выдвигались три кандидата: Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат KPV LV Дидзис Шмитс.

Вопрос об избрании президента вызвал острые дебаты. Коалиционные политики хвалили Левитса, а оппозиционные политики критиковали и кандидатуру, и сам процесс.

По данным их архива агентства BNS, Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.

Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС.

Левитс - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.