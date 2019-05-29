США обвинили Иран в нападении на торговые суда у берегов ОАЭ

"В Вашингтоне никто не сомневается в личности организаторов. Кто же еще мог это сделать, кто-то из Непала?", - иронически вопросил Болтон. Он сказал, что Белый дом очень серьезно относится к случившемуся. "Эти нападения, к сожалению, очень хорошо совпадают с теми очень серьезными данными об угрозе, которые мы получили. Именно поэтому мы увеличили наш потенциал сдерживания в регионе", - добавил чиновник.

Иран отрицает причастность к нападениям

Советник Трампа по нацбезопасности также связал предполагаемые нападения на торговые суда возле ОАЭ с последующим нападением с применением дронов на нефтяные станции в Саудовской Аравии и ракетной атакой на правительственный и посольский квартал в столице Ирака Багдаде. Джон Болтон отметил, что еще за несколько дней до нападения на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ была предпринята неудачная атака на портовый город Янбу в Саудовской Аравии.