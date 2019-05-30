Фото: маленький домик среди полей и холмов

Проект Etno Hut реализован между двумя крупными литовскими городами. Месторасположение выбирали так, чтобы дом находился достаточно далеко от цивилизации, позволяя чувствовать себя оторванным от повседневной городской суеты, но при этом относительно близко, не отнимая на дорогу много времени. Конструкция установлена на склоне, северная часть обращена к густому лесу, а главное окно на юг, с видом на живописный пейзаж.

ФОТО: hqroom.ru

Минимальное воздействие на природу стало основополагающим моментом проекта. Стальной фундамент здания вкручен в землю вручную, а вся конструкция изготовлена ​​из СИП-панелей и смонтирована на месте за три дня. Площадка под домом частично закрыта, чтобы скрыть кабели и трубы, а оставшаяся часть используется для хранения.

ФОТО: hqroom.ru

В доме есть полностью оборудованная мини-кухня, спальное место с одной дополнительной выдвижной кроватью, а также ванная комната с просторной душевой кабиной.

ФОТО: hqroom.ru

ФОТО: hqroom.ru

Архитектор проекта Эма Бутримавичюте отказалась от трансформируемой мебели, исключила лестничные площадки и все, что сделало бы этот крошечный дом сложным и неудобным в использовании.