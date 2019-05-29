Партия Саакашвили собралась в Верховную раду

"Мы (партия "Рух новых сил") имеем легитимное право на свободное участие в выборах. (…) Досрочные выборы. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он в интервью изданию "Апостроф" (видео обнародовано в YouTube в среду).