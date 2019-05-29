Ср, 29.05.2019
Не мы начали эту войну! Не мы начали, но нам эту войну заканчивать. Владимир Зеленский

Партия Саакашвили собралась в Верховную раду

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Михаил Саакашвили.

ФОТО: REMKO DE WAAL / AFP/Scanpix

Партия "Рух новых сил" Михаила Саакашвили будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду, заявил экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе.

"Мы (партия "Рух новых сил") имеем легитимное право на свободное участие в выборах. (…) Досрочные выборы. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он в интервью изданию "Апостроф" (видео обнародовано в YouTube в среду).

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта политсила проведение досрочных парламентских выборов в Украине, Сакварелидзе сказал: "Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского), потому что та Верховная рада уже 4 года нелегитимна".

Как сообщалось, в среду, 29 мая, ожидается возвращение в Украину бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, которому президент Зеленский вернул украинское гражданство.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ