Машина сгорела дотла
29 мая 2019, 14:38
Во вторник утром в деревне Юраски (волость Выру) загорелось сухопутное транспортное средство, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 8.23. Машина соскользнула в канаву и загорелась, людей рядом не было. Спасатели потушили пожар, но транспортное средство сгорело дотла.
В 18.35 в Центр тревоги сообщили о пожаре в волости Антсла в деревне Таберлаане. По словам звонившего, без присмотра был оставлен большой костер, в котором жгли старую траву и мусор. Спасатели провели разъяснительную работу с владельцем участка и попросили потушить костер. Спасательный департамент напоминает: костер нельзя оставлять без присмотра, и рядом всегда должны находиться первичные средства тушения пожара.
В среду спасатели дважды убирали деревья, упавшие на дороги из-за сильного ветра. В 5.52 дерево упало на дорогу в деревне Оэ волости Антсла, а в 6.19 - в деревне Рысса волости Выру.