Машина сгорела дотла

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 8.23. Машина соскользнула в канаву и загорелась, людей рядом не было. Спасатели потушили пожар, но транспортное средство сгорело дотла.

В 18.35 в Центр тревоги сообщили о пожаре в волости Антсла в деревне Таберлаане. По словам звонившего, без присмотра был оставлен большой костер, в котором жгли старую траву и мусор. Спасатели провели разъяснительную работу с владельцем участка и попросили потушить костер. Спасательный департамент напоминает: костер нельзя оставлять без присмотра, и рядом всегда должны находиться первичные средства тушения пожара.