Картина дня: азербайджанская мафия, строительство восточной границы и скандал в EKRE

Школа карате для детишек: азербайджанская мафия получила помещения у Таллиннского департамента образования

В 17 часов тренировка для четырехлеток, в 19 – сходка наркодельцов. В обвинении, предъявленном госпрокурором Вахуром Верте объединенной преступной группировке азербайджанцев постоянно фигурирует спортзал Вилисуу, 6 и действующая там школа боевых искусств Iman. Читайте далее...

Скандал в EKRE: главу тартуского отделения выгнали из партии!

Вчера вечером в почтовый ящик руководителя тартуского отделения партии EKRE Индрека Сярга упало письмо, в котором ему давалось понять, что он исключен из партии. Письмо было подписано Мартом Хельме и адресовано при этом не лично Сяргу, а разослано всем членам партии. Читайте далее...

Мэру Таллинна хотят повысить зарплату до 6100 евро

Столичная мэрия передала Таллиннскому горсобранию проект постановления, которое призвано изменить систему начисления зарплат. Перемены могут привести к тому, что представители исполнительной власти перестанут получать плату за членство в советах муниципальных предприятий и организаций. В то же время зарплаты руководства города могут вырасти. Читайте далее...

Госконтроль: расходы на строительство восточной границы могут ощутимо вырасти

Государственный контролер Янар Хольм на основании составленного Госконтролем рапорта осмотра считает, что было бы разумно начать обсуждение одобренного правительством на безальтернативной основе решения о строительстве временной контрольной полосы между Эстонской Республикой и Российской Федерацией, то есть, восточной границы, и проанализировать, можно ли достигнуть оптимального результата и с меньшими затратами. Читайте далее...

От «А» до «Я»: сколько на самом деле будет стоить алкоголь в магазинах Эстонии?

Вчера правительство решило, что с 1 июля акциз на пиво, сидр и крепкий алкоголь снизится на 25 процентов. По словам представителей магазинов, это означает, что 0,5 литра водки будет стоить на 1,5 евро меньше, а цена пива упадет на 10 центов. Читайте далее...

Средняя зарплата в Эстонии выросла до 1341 евро

По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата за первый квартал выросла в годовом сравнении на 7,9 процента до 1341 евро. Читайте далее...

Фото: погибшего в трагическом ДТП актера проводили в последний путь

Прощание с погибшим в трагическом ДТП актером и журналистом Юри Аарма состоялось в среду, 29 мая, в 12:00 в церкви Каарли. Читайте далее...

Наблюдатель погоды: на следующей неделе в Эстонию придет настоящее летнее тепло

Согласно наблюдениям Кайро Кийтсака, уже на следующей неделе в Эстонию придет теплая воздушная масса, которая принесет температуру до 25 градусов тепла. Читайте далее...

Жители Эстонии не считают нынешнюю среднюю зарплату достойной

Проведенное порталом CVKeskus.ee исследование показало, что работники в качестве средней брутто-зарплаты, обеспечивающей достойную жизнь, называют сумму в 1865 евро. Это на 555 евро больше, чем средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2018 году. Читайте далее...

Решение правительства: полицейским, спасателям, соцработникам и учителям не повысят зарплаты