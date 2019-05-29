Жителей Эстонии призывают надеть черные ленты

Студенты напоминают, что правящие партии нарушили соглашение о повышении финансирования науки до одного процента ВВП, что приведет к снижению финансирования научно-исследовательской деятельности и качества высшего образования.

По мнению Союза студенческих представительств Эстонии (EUL), следует основательно увеличить государственное финансирование высшего образования и науки, чтобы обеспечить качественные обучение и научную деятельность, а также конкурентоспособные зарплаты для педагогов. При этом главным источником финансирования по-прежнему должно быть государство — это значит, что следует избегать роста финансирования высшего образования за счет увеличивающейся экономической нагрузки на студентов.

EUL выступает за то, чтобы доступное высшее образование не было привилегией богатой части населения, но учиться могли и находящиеся в менее выгодном положении студенты. В то время, когда рынок труда быстро меняется, получение образование и смена квалификации жизненно важны, чтобы сохранять конкурентоспособность среди изменений. Образование и его доступность позволяют снизить социальное неравенство, которое по-прежнему является проблемой для государства.