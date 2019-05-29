Канепи одержала трудную победу во втором раунде "Ролан Гаррос"

Первая партия прошла в напряженной борьбе, причем Канепи все время была в роли догоняющей. Сила воли нашей второй ракетки помогла Канепи отыграться с 3:5 до 5:5, но развить успех не получилось - дело дошло до тай-брейка, где 7:4 была сильнее Шуань.

Во втором сете Канепи соперницу не заметила, выиграв сет всухую. В начале третьего сета Канепи проиграла свою подачу, но затем взяла четыре гейма подряд. После счета 4:1 в пользу Канепи настал черед уже Шуань показывать свой характер. Китаянка заставляла Канепи нервничать и ошибаться, сравняв к восьмому гейму счет в решающем сете. Канепи удалось в девятом гейме отыграться с 15:40, а затем и выиграть матч, но в десятом гейме, будучи в двух очках от победы, Канепи упустила результат.