Решение правительства: полицейским, спасателям, соцработникам и учителям не повысят зарплаты
Премьер-министр Юри Ратас подтвердил сегодня в Рийгикогу, что повышения зарплат спасателям, полицейским, работникам культуры и учителям не будет, сообщает Postimees.
Ратас объяснил, что зарплаты полицейских, спасателей, работающих в соцобеспечении людей, учителей и работников культуры с высшим образованием стараются повышать в последние годы, но дополнительного роста в следующем году не будет. «В следующем году, согласно нынешней стратегии госбюджета, мы не предусматриваем роста зарплат. Это на данный момент невозможно для государства, но я не вижу также возможности, чтобы мы снизили зарплаты в этих сферах».
Еще вчера министр внутренних дел Март Хельме выражал надежду, что деньги для повышения зарплат полицейским и спасателям найдутся. «В августе начнем заниматься бюджетом на следующий год и увидим, сможем ли найти для повышения зарплат в следующем году пятнадцать миллионов или нет. Я думаю, что найдем», - сказал он в интервью Postimees.
Зарплаты в цифрах
Работники культуры: 1300 евро. Минимальная зарплата получающих зарплату из бюджета Министерства культуры работников в 2019 году выросла до 1300 евро.
Учителя: 1250 евро. Минимальная ставка учителей выросла в 2019 году до 1250 евро.
Полицейские: 1280 евро + региональные выплаты. По данным МВД, основная зарплата патрульных полицейских и пограничников составляет минимум 1280 евро, к которым добавляются региональные выплаты. Например, в Ида-Вирумаа реальный доход патрульного полицейского составляет 1700 евро.
Спасатели: 1000 евро + дополнительные выплаты. Основная средняя зарплата спасателей выросла в 2019 году до тысячи евро. К основной зарплате спасателей в среднем добавляется 11 процентов за работу в ночные смены и праздники.