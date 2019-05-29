Решение правительства: полицейским, спасателям, соцработникам и учителям не повысят зарплаты

Ратас объяснил, что зарплаты полицейских, спасателей, работающих в соцобеспечении людей, учителей и работников культуры с высшим образованием стараются повышать в последние годы, но дополнительного роста в следующем году не будет. «В следующем году, согласно нынешней стратегии госбюджета, мы не предусматриваем роста зарплат. Это на данный момент невозможно для государства, но я не вижу также возможности, чтобы мы снизили зарплаты в этих сферах».

Еще вчера министр внутренних дел Март Хельме выражал надежду, что деньги для повышения зарплат полицейским и спасателям найдутся. «В августе начнем заниматься бюджетом на следующий год и увидим, сможем ли найти для повышения зарплат в следующем году пятнадцать миллионов или нет. Я думаю, что найдем», - сказал он в интервью Postimees.