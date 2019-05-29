Водителя ATKO арестовали на десять суток

В прошлую пятницу, 24 мая, в Харьюмаа сотрудники Департамента полиции и погранохраны и Департамента шоссейных дорог провели проверку автобусов уездных линий. Примерно в 10:30 в деревне Клоогаранна на Ранна-теэ был остановлен автобус линии 127A, которую обслуживает предприятие ATKO Liinid OÜ. В ходе проверки выяснилось, что у водителя не было цифровой карты тахографа, он не пользовался тахографом и не проходил необходимого для работы обучения.

Полицейские задержали 33-летнего водителя в рамках производства о проступке. Выяснилось, что ранее водитель наказывался за различные проступки. Харьюский уездных суд назначил ему в качестве наказания десять дней ареста, наказание следует отбыть сразу же. Если мужчина не обжалует решение, оно вступит в силу 1 июня.

Ведущий эксперт отдела общественного транспорта Мика Мянник сказал, что тахограф регистрирует время работы и отдыха водителя и при помощи тахографа можно проверить, придерживается ли водитель установленных требований.

«В виде исключения водитель может не использовать тахограф на линиях по регулярной перевозке пассажиров на расстояние менее 50 км, но в данном случае маршрут был длиннее. В данном автобусе был цифровой тахограф, но карта у водителя отсутствовала», - сказал Мянник.

Старший инспектор Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Тоомас Корнеев сказал, что соответствующее обучение необходимо для того, чтобы у водителей были знания о правилах перевозки пассажиров, правилах использования тахографа и времени отдыха и работы.

«С начала 2020 года использование тахографа станет обязательным и на линиях до 50 км, кроме внутригородских линий. Все это правила установлены для того, чтобы водитель был отдохнувшим и в состоянии безопасно перевозить пассажиров», – добавил Корнеев.