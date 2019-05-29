Что происходит? Министр, не поехавшая на встречу Совета ЕС, отказалась выступать в Таллинне

Министр внешней торговли и инфотехнологии Керт Кинго, продемонстрировавшая свою неприязнь к поездкам за границу и к общению на английском языке, не смогла выступить и в Эстонии – на прошлой неделе она должна была произнести речь в Таллинне на тему цифрового успеха Эстонии перед большим количеством зарубежных гостей, однако этого не произошло, пишет Postimees.
Министра Кинго внесли в список выступающих на пятой конференции э-правительства, проходившей в прошлые вторник и среду в Таллинне. В ней участвовало более 450 выступающих из 110 государств. Конференция была посвящена плану действий и сотрудничеству стран в сфере э-управления, на ней говорилось об опыте Канады, Японии, Франции, Африки, стран восточного партнерства и других, а также знакомили с новыми начинаниями Эстонии в развитии э-государства.
Согласно официальной программе, Керт Кинго должна была произнести вступительную речь во второй день конференции, рабочим языком которой был английский, однако она этого не сделала. Ее пришел заменить вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут.
По словам пресс-секретаря министерства Лауры Лаастер, участие министра на конференции с самого начала было открытым, и поэтому в программе рядом с ее именем стояло TBC (to be confirmed – ждет подтверждения).
«Поскольку в предыдущие два дня правительство обсуждало стратегию госбюджета, времени на подготовку не хватило. Поэтому мы, например, не добавили это в нашу предварительную информацию», - сказала Лаастер.
Однако в программе конференции значится имя министра:
Сейчас проходит первый зарубежный визит Керт Кинго – она отправилась в Канаду, где примет участие в саммите «Открытого правительства» в Оттаве. Однако ее официальные встречи там состоятся только с представителями гражданских организаций Эстонии – она встретится с Алари Раммо, Маарьей Тоотс и Кристиной Рейнсалу.
У Кинго появится пиар-консультант
На этой неделе стало известно, что с 10 июня в министерство на полставки возьмут руководителя фирмы по связям с общественностью Alfa-Omega Вийве Аасма, которая будет советником Кинго.
Аасма будет консультировать министра не через пиар-фирму, а как частное лицо, по трудовому договору. По состоянию на сегодняшний день договор еще не заключен. У министерства нет действующих договоров с Alfa-Omega.