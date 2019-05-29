Что происходит? Министр, не поехавшая на встречу Совета ЕС, отказалась выступать в Таллинне

Министра Кинго внесли в список выступающих на пятой конференции э-правительства, проходившей в прошлые вторник и среду в Таллинне. В ней участвовало более 450 выступающих из 110 государств. Конференция была посвящена плану действий и сотрудничеству стран в сфере э-управления, на ней говорилось об опыте Канады, Японии, Франции, Африки, стран восточного партнерства и других, а также знакомили с новыми начинаниями Эстонии в развитии э-государства.

Согласно официальной программе, Керт Кинго должна была произнести вступительную речь во второй день конференции, рабочим языком которой был английский, однако она этого не сделала. Ее пришел заменить вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут.

По словам пресс-секретаря министерства Лауры Лаастер, участие министра на конференции с самого начала было открытым, и поэтому в программе рядом с ее именем стояло TBC (to be confirmed – ждет подтверждения).

«Поскольку в предыдущие два дня правительство обсуждало стратегию госбюджета, времени на подготовку не хватило. Поэтому мы, например, не добавили это в нашу предварительную информацию», - сказала Лаастер.

Однако в программе конференции значится имя министра:

ФОТО: Kuvatõmmis

Сейчас проходит первый зарубежный визит Керт Кинго – она отправилась в Канаду, где примет участие в саммите «Открытого правительства» в Оттаве. Однако ее официальные встречи там состоятся только с представителями гражданских организаций Эстонии – она встретится с Алари Раммо, Маарьей Тоотс и Кристиной Рейнсалу.

У Кинго появится пиар-консультант

На этой неделе стало известно, что с 10 июня в министерство на полставки возьмут руководителя фирмы по связям с общественностью Alfa-Omega Вийве Аасма, которая будет советником Кинго.