Советник президента Эстонии рассказал, что будет происходить с зарплатами в ближайшее время

Нехватка рабочих рук в Эстонии по-прежнему влияет на темпы роста зарплат, считает советник президента по экономике Хейдо Витсур.
«До тех пор, пока экономика Эстонии продолжает расти, хоть и не в таком высоком темпе, как в прошлом году, облегчения ситуации с дефицитом рабочей силы ждать не приходится. Это означает, что и рост зарплат в ближайшее время продолжится практически в том же темпе», - сообщил Витсур в среду BNS.
Вместе с тем, рост зарплат бесконечно продолжаться не может. «Подобный постоянный рост продуктивности в экономике в целом просто нереален. Наглядным, хоть и несколько косвенным примером этого могут послужить нынешние проблемы с государственным бюджетом Эстонии», - отметил советник президента.
По словам Витсура, пространство для роста зарплат уменьшается и на фоне замедления темпов мировой экономики, однако большая часть предприятий Эстонии в ближайшие месяцы, скорее всего, от этого еще не пострадает. «Так что замедление роста зарплат произойдет, однако признаков резкого его торможения пока еще не видно».
По данным Департамента статистики, средняя зарплата-брутто в Эстонии в первом квартале этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года выросла на 7,9% до 1341 евро.