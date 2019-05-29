Советник президента Эстонии рассказал, что будет происходить с зарплатами в ближайшее время

«До тех пор, пока экономика Эстонии продолжает расти, хоть и не в таком высоком темпе, как в прошлом году, облегчения ситуации с дефицитом рабочей силы ждать не приходится. Это означает, что и рост зарплат в ближайшее время продолжится практически в том же темпе», - сообщил Витсур в среду BNS.

Вместе с тем, рост зарплат бесконечно продолжаться не может. «Подобный постоянный рост продуктивности в экономике в целом просто нереален. Наглядным, хоть и несколько косвенным примером этого могут послужить нынешние проблемы с государственным бюджетом Эстонии», - отметил советник президента.

По словам Витсура, пространство для роста зарплат уменьшается и на фоне замедления темпов мировой экономики, однако большая часть предприятий Эстонии в ближайшие месяцы, скорее всего, от этого еще не пострадает. «Так что замедление роста зарплат произойдет, однако признаков резкого его торможения пока еще не видно».