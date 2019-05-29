Борьба за алкотуристов: в Эстонии прокомментировали план Латвии снизить акциз на алкоголь

"Я прочитал, что Латвия рассматривает вариант понижения. Я не знаю, решили ли там, на сколько процентов они понизят, как они будут понижать - на слабый или крепкий алкоголь. Скорее всего, они обсуждают эту тему", - сказал Ратас на инфочасе в парламенте в среду.

Министр финансов Латвии Янис Рейрс во вторник заявил BNS, что Латвия следит за решениями Эстонии относительно акцизного налога на алкоголь. По мнению Латвийского союза торговцев, государству следует понизить ставку акциза как минимум на 23%.

Финский союз производителей продуктов питания и производители алкоголя также считают, что нужно немедленно отреагировать на планы Эстонии понизить ставку акциза на алкоголь.

"Финские производители пива обратились с таким же письмом к нынешним партнерам по коалиционным переговорам в Финляндии. У меня нет информации, согласятся ли они с этим. Скорее нет, но решать им", - отметил Ратас.

Во вторник парламент Эстонии принял к рассмотрению инициированный в понедельник фракциями Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa законопроект, в соответствии с которым с 1 июля на 25% понизится ставка акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки.