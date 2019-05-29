Фото: в Тарту появилась необычная дорожная разметка. Что она значит?

Руководитель по проектам отдела городского хозяйства Тарту Яанус Тамм сказал Tartu Postimees, что данная разметка появилась и в других частях города, всего около 200 штук.

«Цель разметки призвать как водителей, так и велосипедистов быть внимательными по отношению друг к другу и считаться друг с другом», - объясняет Тамм.