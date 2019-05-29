Ср, 29.05.2019
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  • Фото: в Тарту появилась необычная дорожная разметка. Что она значит?

Фото: в Тарту появилась необычная дорожная разметка. Что она значит?

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Перекресток улиц Херне и Марья.

ФОТО: Kristjan Teedema

На перекрестках района Супилинн в Тарту появилась дорожная разметка, на которой изображены автомобиль и велосипедист.

Руководитель по проектам отдела городского хозяйства Тарту Яанус Тамм сказал Tartu Postimees, что данная разметка появилась и в других частях города, всего около 200 штук.

«Цель разметки призвать как водителей, так и велосипедистов быть внимательными по отношению друг к другу и считаться друг с другом», - объясняет Тамм.

Он добавил, что разметка была нанесена в тех местах, где чаще всего передвигаются велосипедисты или где наиболее высока опасность возникновения конфликтной ситуации между велосипедистами и водителями.

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